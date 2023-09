Chủ tịch UBND TP.Hội An: Vụ ngộ độc bánh mỳ Phượng là trường hợp đáng tiếc, ẩm thực đường phố Hội An vẫn đảm bảo an toàn.

(QNO) - Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, vụ ngộ độc do bánh mỳ Phượng là rất đáng tiếc, không ai mong muốn. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp cá biệt, không thể vì thế đánh giá ẩm thực đường phố Hội An không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cơ sở bánh mỳ Phượng đã ngừng hoạt động. Ảnh: V.L

Đề cập nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện tại thành phố và các sở ngành liên quan của tỉnh đang chờ kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm lấy từ cơ sở bánh mỳ Phượng mới khẳng định chính xác nguyên nhân ngộ độc từ đâu.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy đây là thời điểm đang diễn ra giao mùa, dịch bệnh, vi khuẩn phát sinh nhiều dẫn đến nguy cơ ngộ độc rất cao, trong khi bánh mỳ là món ăn có nhiều nguyên liệu dễ bị nhiễm khuẩn.

“Dù sự việc không ai mong muốn nhưng qua đây cũng là lời cảnh báo cho các hoạt động kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố. Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường quản lý, đặc biệt phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ hơn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước đây 3 tháng kiểm tra kiểm tra một lần” - ông Sơn nói.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An:

Theo báo cáo tóm tắt sơ bộ tình hình vụ ngộ độc bánh mỳ Phượng của Sở Y tế Quảng Nam, đến 12 giờ ngày 14/9, tổng số người bị ngộ độc là 141 người (ghi nhận từ các bệnh viện, cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh), bao gồm 33 người nước ngoài (Úc, Anh, Nhật, Chile) và 1 người Việt Nam quốc tịch Đức. Ngoài ra, có ghi nhận thông tin từ một số người dân, du khách khác qua điện thoại. Hầu hết các trường hợp đang điều trị, tình trạng ổn định.

Hội An là một thành phố du lịch, đặc biệt nổi tiếng bởi ẩm thực đường phố đa dạng và được đánh giá rất cao. Không chỉ là bánh mỳ mà còn nhiều món ăn gắn với đời sống văn hóa người dân phố Hội như chè, xí mà, các loại bánh trái...

Ông Sơn khẳng định, với ẩm thực đường phố, việc đảm bảo tuyệt đối 100% vệ sinh an toàn thực phẩm rất khó khăn, nhất là thời điểm giao mùa như hiện nay, vì thực phẩm trưng bày chỉ cần vài tiếng đồng hồ là có thể nhiễm khuẩn.

Thực tế, ẩm thực đường phố đã trở thành nét văn hóa không chỉ ở Hội An mà ở hầu hết điểm du lịch cả nước. Trước đây cũng đã từng xảy ra nhiều vụ ngộ độc thức ăn đường phố với mức độ, quy mô khác nhau.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, người dân Hội An nhân tình thuần hậu nên không có chuyện làm ăn cẩu thả, gây hại cho du khách. Vụ việc ngộ độc tại cơ sở bánh mỳ Phượng chỉ là trường hợp cá biệt và đáng tiếc bởi đây là một thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của Hội An, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Hội An.

Từ sự việc này thành phố sẽ đánh giá lại công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát, các ngành, địa phương liên quan cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hàng quán, hộ kinh doanh thức ăn đường phố nâng cao ý thức kinh doanh, nhằm giảm thiểu tối đa các sự việc tương tự.

Liên quan vụ việc, sáng nay 15/9 TP.Hội An đã tổ chức đoàn công tác đến các bệnh viện nơi có bệnh nhân bị ngộ độc bánh mỳ đang điều trị thăm hỏi, động viên.