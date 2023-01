Công an Đà Nẵng trao di ảnh cho gia đình liệt sĩ sau gần 60 năm liệt sĩ hy sinh

(QNO) - Sau 58 năm ròng kể từ khi liệt sĩ hi sinh, thân nhân gia đình liệt sĩ mới tìm kiếm được thông tin và may mắn hơn, được Công an TP.Đà Nẵng sao lục, làm di ảnh và trao tặng kỷ vật ngay trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thượng tá Lê Thị Lý trao tặng di ảnh liệt sĩ Ngô Kiệt cho con trai của liệt sĩ. Ảnh: T.C

Sáng nay 18.1, căn nhà của bà Ngô Thị Thi (thôn Bích Trung, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) rộn ràng hơn thường lệ. Anh chị em trong nhà cùng những người thân đã quây quần chờ sẵn, ban thờ cha của bà Thi - liệt sĩ Ngô Kiệt, ấm khói nhang.

Đoàn công tác của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng đến nhà bà Thi sớm hơn so với lời hẹn. Có lẽ, chính các cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng mong ngóng sẽ được sớm trao di ảnh liệt sĩ cho thân nhân gia đình, cùng với mảnh căn cước, là kỷ vật của ông còn sót lại.

Tấm căn cước công dân, kỷ vật của liệt sĩ cũng được trao lại cho gia đình. Ảnh: T.C

Thượng tá Lê Thị Lý - Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng thông tin, ngày 11.1 vừa qua, Công an TP.Đà Nẵng nhận được đơn của bà Thi, là con gái của liệt sĩ Ngô Kiệt với nội dung xin đề nghị được sao lục hồ sơ căn cước công dân để tìm di ảnh thờ cúng liệt sĩ. Ngay sau khi nhận được đơn, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo cho Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an thành phố tiến hành tìm kiếm trong các hồ sơ được lưu trữ.

Ông Ngô Thanh Cường trang trọng đặt di ảnh của cha lên bàn thờ, sau 58 năm gia đình liệt sĩ không có di ảnh. Ảnh: T.C

Những cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã khẩn trương rà soát, tìm kiếm, không chỉ bằng trách nhiệm của mình với công việc, mà còn bằng tình cảm tri ân, bằng sự chia sẻ và cảm thông với gia đình liệt sĩ. Chỉ một ngày sau khi nhận được đơn, đội nghiệp vụ của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng đã tìm được di ảnh của liệt sĩ Ngô Kiệt trong căn cước công dân mà chế độ cũ đã để lại.

“Khi tìm kiếm được căn cước công dân của liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã rất vui mừng và xúc động. Trước đây, cũng đã có rất nhiều gia đình đi tìm ảnh để thờ liệt sĩ nhưng rất ít trường hợp may mắn tìm kiếm được. Đơn vị đã sao lục hồ sơ, sau đó liên hệ phục chế, in di ảnh của liệt sĩ để mang trao tặng lại cho gia đình” - Thượng tá Lê Thị Lý bày tỏ.

Thượng tá Lê Thị Lý thắp hương sau khi di ảnh được bàn giao cho gia đình liệt sĩ. Ảnh: T.C

Chia vui với gia đình thân nhân liệt sĩ, Thượng tá Lê Thị Lý khẳng định việc làm này là phận sự, là trách nhiệm và cả tình cảm của thế hệ hôm nay đối với bậc cha ông đã đi trước, những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Giám đốc Công an thành phố đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ, những gì làm được cho dân thì cố gắng phát huy, nỗ lực hết sức. Đơn vị cũng đã trao tặng căn cước công dân trước đây của liệt sĩ Ngô Kiệt, là kỷ vật của liệt sĩ cho gia đình. Nhân dịp năm mới, cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác cũng đã viếng hương, tặng quà và chúc Tết đến toàn bộ thân nhân liệt sĩ và gia đình.

Ông Ngô Thanh Cường - con trai của liệt sĩ Ngô Kiệt hết sức xúc động khi nhận được di ảnh và kỷ vật của cha mình từ đoàn công tác.

“Ba tôi tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động cách mạng, ông bị địch bắt tù đày, tra tấn và hy sinh năm 1965. Thời điểm ba tôi hy sinh thì gia đình tôi có 5 anh chị em, trong đó em gái út Ngô Thị Thi mới 1 tuổi, chưa biết rõ mặt cha. Nay sau gần 60 năm, chúng tôi mới được nhìn thấy lại mặt cha mình nên rất bùi ngùi, xúc động. Chúng tôi thật sự biết ơn, cảm ơn Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cán bộ chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tận tình tìm kiếm, trao tặng di ảnh cho gia đình”- ông Cường nói.

Video Thượng tá Lê Thị Lý thông tin, chia sẻ với gia đình thân nhân liệt sĩ Ngô Kiệt tại buổi trao tặng di ảnh, kỷ vật cho gia đình. T/h: T.CÔNG

Bà Ngô Thị Thi, con gái của liệt sĩ chia sẻ, ký ức về cha quá mờ nhạt do cha bà hy sinh khi bà còn quá nhỏ.

“Hình dung về cha quá mờ nhạt, nên hôm nay, khi di ảnh được cán bộ chiến sĩ. Tôi đã nhiều lần gõ cửa các đơn vị, liên hệ tìm kiếm hồ sơ tù đày của cha để hi vọng tìm được di ảnh cha mình về thờ cúng. Thật may, nhờ sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng, không lâu sau khi liên hệ, chúng tôi đã được đón di ảnh của cha về ngay trước thềm Tết. Tết này, tôi thực sự thấy được cha mình rồi” - bà Thi xúc động.