Công an, quân sự, biên phòng tăng cường lực lượng ứng phó với bão Noru

(QNO) - Thực hiện công điện chỉ đạo của UBND tỉnh, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng của tỉnh đều đang tổ chức lực lượng, phương tiện, điều động thêm nhiều tổ trực chiến, ứng phó với các tình huống nảy sinh trước, trong và sau bão Noru.

Biên phòng kiểm tra, đôn đốc các chủ phương tiện neo đậu tránh trú bão và yêu cầu sơ tán trước khi có bão. Ảnh: T.C

Đôn đốc tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thông tin, trong số 13 tàu hoạt động ở vùng nguy hiểm, đơn vị đã đôn đốc, yêu cầu các chủ phương tiện nhanh chóng di chuyển tìm nơi tránh trú. Biên phòng cũng đã cử người đến trực tiếp nhà người thân các chủ tàu, thuyền trưởng để vận động liên lạc với các tàu cá này chấp hành khuyến cáo, khẩn trương di chuyển xuống phía Nam.

Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Nam nói, qua giám sát, 12 tàu cá tạm thời đã di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão, tuy nhiên các tàu này có xu hướng di chuyển chậm lại. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu bão đổi hướng đột ngột, do đó biên phòng đang tiếp tục liên lạc bằng nhiều kênh, yêu cầu các tàu này nhanh chóng rời đi, phòng những tình huống xấu xảy ra.

Đại tá Nguyễn Bá Thông báo cáo về tình hình tàu thuyền ngư dân hoạt động trên biển. Ảnh: T.C

Đáng chú ý, tàu cá QNa-90163 TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đường điều khiển vẫn đang di chuyển trong vùng nguy hiểm của bão. “Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã tìm nhiều cách liên lạc, cử cán bộ đến gia đình thân nhân của thuyền trưởng và các thuyền viên tàu cá để đôn đốc, yêu cầu khẩn trương có phương án rời khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão” - Đại tá Nguyễn Bá Thông nói.

Biên phòng cũng đã cử các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương, dân quân, công an xã tổ chức kiểm tra ở các bến thuyền, yêu cầu ngư dân không ở lại phương tiện khi bão vào bờ, thường xuyên đôn đốc kiểm soát. Những tàu, ghe hoạt động gần bờ cũng đã được yêu cầu vào nơi neo đậu, tránh trú.

Công an, quân sự tăng cường ứng trực

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, Thượng tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng phương án phòng chống bão Noru, huy động tối đa lực lượng hỗ trợ giúp dân. 100% quân số được lệnh sẵn sàng để có thể huy động tham gia chống bão, đảm bảo an ninh trật tự và các công tác khác. Các phương tiện thủy, bộ cùng lực lượng trực chiến đã được bố trí cho các tình huống cụ thể.

Cảnh sát đường thủy giúp dân neo đậu tránh trú. Ảnh: ĐÌNH THẮNG

Trước đó, lực lượng xung kích tại các địa phương đã tổ chức giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, bảo vệ các công trình. Công an xã chủ động phối hợp trong thông tin tuyên truyền người dân ở các vùng có nguy cơ đi sơ tán tập trung.

Tại khu vực Duy Nghĩa, Duy Hải, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp chính quyền địa phương vận động người dân không ở trên phương tiện, lồng bè, khẩn trương đưa các ghe, tàu nhỏ lên bờ nhằm tránh trú bão. Hơn 150 phương tiện được hỗ trợ neo buộc, hoặc đưa lên bờ trong chiều nay 26.9. Đơn vị này đang tiếp tục túc trực để rà soát, tuần tra, hỗ trợ người dân khi cần. Phương án hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn cùng các trang thiết bị, nhân lực đã được chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu điều động khi có tình huống.

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh, công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các địa phương triển khai bảo vệ các trụ sở, công trình nhà nước, phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu. Công an xã tích cực thực hiện phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” tranh thủ mọi thời gian để giúp dân chống bão.

Các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cơ động triển khai lực lượng tham gia phối hợp chốt chặn, hướng dẫn, kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho dân.

Cảnh sát đường thủy dùng loa tay liên tục tuyên truyền cho người dân về các chỉ đạo nhằm ứng phó với bão Noru. Ảnh: ĐÌNH THẮNG

Trung tá Nguyễn Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, đã huy động hơn 1.000 dân quân trên tất cả các huyện, thị xã, thành phố cùng tham gia sơ tán dân, giúp dân bảo vệ tài sản, cưa cắt cây cối, gia cố công trình nhà cửa chống bão. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 3 tổ chỉ huy, sẵn sàng cơ động quân, phương tiện như xe thiết giáp, tàu xuồng… Công tác chuẩn bị về cơ bản đã được củng cố, hiện đơn vị này đang cử lực lượng tăng cường cho các địa phương để tăng tính cơ động.