Công tác phối hợp giữa ngành công an và bảo hiểm xã hội đạt nhiều kết quả

(QNO) - Sáng nay 6.10, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam, đoàn công tác Bộ Công an và BHXH Việt Nam có buổi kiểm tra kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa ngành công an và BHXH.

Đại biểu trao đổi về công tác phối hợp giữa ngành công an và BHXH. Ảnh: T.C

Đại diện BHXH Quảng Nam thông tin, công tác phối hợp giữa ngành công an và BHXH đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

BHXH Quảng Nam và Công an tỉnh tích cực thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động nghiệp vụ của ngành liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; các hành vi vi phạm pháp luật trong thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN, việc giải quyết chế độ nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau của người lao động tại một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở thông tin trao đổi, cung cấp, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp đấu tranh, thông báo kịp thời các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT và các hành vi vi phạm pháp luật để BHXH Quảng Nam chủ động ngăn ngừa và có kế hoạch phối hợp đấu tranh, xử lý có hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.C

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Bạch Đằng - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và BHXH Quảng Nam thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Bạch Đằng cũng đề nghị Công an tỉnh và BHXH Quảng Nam tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nội dung phối hợp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác trao đổi, cung cấp thông tin, từng bước đi vào chiều sâu; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng và bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị BHXH…