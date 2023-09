Cưỡng chế thi hành án đối với Công ty CP Bách Đạt An vào ngày 25/10/2023

(QNO) - Sáng nay 22/9, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về việc thi hành các bản án có liên quan đến đối tượng phải thi hành là Công ty CP Bách Đạt An (địa chỉ lô A7-21-22 Khu đô thị Sentosa Riverside, thị xã Điện Bàn).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp người mua đất nền các dự án của Công ty CP Bách Đạt An tại buổi tiếp dân định kỳ. Ảnh: P.V

Theo thông cáo, quá trình tổ chức thi hành án, Cục THADS tỉnh đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, công ty không tự nguyện thi hành, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Bách Đạt An chưa hoàn thành các nghĩa vụ được quy định tại “Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền” số 107/2017/HĐĐCPP/BĐ-HNN ngày 10/7/2017, các phụ lục đính kèm; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 01/2017-SBĐS ngày 24/7/2017 và số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/7/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23/5/2019 giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Cục THADS tỉnh nêu rõ: Việc chậm thi hành án của Công ty CP Bách Đạt An khi triển khai các dự án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các hộ dân được các bản án ghi nhận, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh của địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công văn hướng dẫn nghiệp vụ số 2424/TCTHADS-NV1 ngày 7/7/2023 và Thông báo kết luận số 274/TB-UBND ngày 5/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; xét thấy Công ty CP Bách Đạt An có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành, ngày 20/9/2023 Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 28/QĐ-CTHADS, Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 29/QĐ-CTHADS và Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 30/QĐ-CTHADS.

Theo đó, cưỡng chế thi hành án đối với Công ty CP Bách Đạt An. Buộc Công ty CP Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền” số 107/2017/HĐĐCPP/BĐ-HNN ngày 10/7/2017, các phụ lục đính kèm; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 01/2017-SBĐS ngày 24/7/2017; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/7/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23/5/2019 giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Công ty CP Bách Đạt An có trách nhiệm liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng, Sở TN-MT, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc giao nhận đất, lập các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Thời gian cưỡng chế vào ngày 25/10/2023. Địa điểm cưỡng chế: Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị Hera Complex Riveside, Khu đô thị 7B Mở rộng, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Người dân mua đất nền dự án của Công ty CP Bách Đạt An phản ánh tại buổi tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: P.V

Theo Cục THADS tỉnh, căn cứ quy định tại Điều 118 Luật THADS năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2022), đến ngày 25/10/2023 Công ty CP Bách Đạt An không thực hiện các nội dung nêu trên, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 5 ngày làm việc để thực hiện nghĩa vụ.

Hết thời hạn đã ấn định mà Công ty CP Bách Đạt An không thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.