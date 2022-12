(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) đến năm 2030 trên địa bàn Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH trong thời gian tới. Ảnh: D.L

Mục đích thực hiện đề án nhằm đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH trước mắt và lâu dài, bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Chương trình số 17 ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về cải cách chính sách BHXH.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền BHXH phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm, chú trọng đối tượng là cán bộ, đảng viên. Trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là nhân dân, đặc biệt chú trọng lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức.

Tuyên truyền chính sách BHXH bằng nhiều hình thức. Ảnh: D.L

Đặc biệt, cần xác định tuyên truyền BHXH là một loại dịch vụ, do đó phải từng bước thay đổi phương thức tuyên truyền theo cơ chế cung cấp dịch vụ thay vì hoạt động mang tính hành chính nhà nước. Phương pháp tuyên truyền cần chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện, áp dụng công nghệ cao, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền BHXH.

UBND tỉnh xác định, đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách chính sách BHXH. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới.

Về nội dung tuyên truyền, đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn.

Hình thức tuyên truyền cần tăng cường tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội, đoạn phim ngắn...) song song với hình thức tuyên truyền truyền thống, đối thoại trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Phương pháp tuyên truyền phải từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới, truyền thông số, truyền thông đa phương tiện; kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.