Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội: Còn nhiều vấn đề đáng quan tâm

Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giúp giải quyết kịp thời những vấn đề thời sự mà các đơn vị tham gia bảo hiểm và người dân quan tâm. Tại Hội An, hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người với những ý kiến góp ý sát thực.

Ngành giáo dục Hội An kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ lương hưu cho giáo viên mầm non. Ảnh: Mỹ Lệ

Cần tăng lương hưu cho giáo viên mầm non

Theo ông Huỳnh Ngọc Quốc - Trưởng phòng GD-ĐT TP.Hội An, việc quy định cho giáo viên mầm non ngoài biên chế được truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ngược về năm 1995 và quy định về số năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí phù hợp với giáo viên mầm non cao tuổi, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, một số giáo viên mầm non có mức lương bằng mức lương cơ sở nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Đề nghị BHXH thành phố kiến nghị với BHXH cấp trên xem xét điều chỉnh chế độ nghỉ hưu cho những cán bộ quản lý, giáo viên mầm non truy đóng BHXH từ năm 1995 đến năm 2022 và có thời gian công tác trong ngành giáo dục lâu năm nhưng mức lương hưu quá thấp” - ông Quốc nói.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc BHXH TP.Hội An cho biết, giáo viên mầm non công tác trước năm 1995 có lương hưu thấp là do có cả thời gian đóng BHXH không theo tiền lương do Nhà nước quy định lẫn thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của giáo viên mầm non thấp nên kết quả tổng tiền lương bình quân cả quá trình đóng BHXH thấp. Do đó giáo viên mầm non khi nhận lương hưu cũng chỉ dưới mức lương cơ sở.

Năm 2004, Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam đã có Công văn 2150 quy định, người lao động làm việc tại cơ sở mầm non từ trước hoặc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999 mà chưa tham gia đóng BHXH, thì có thể đóng BHXH cho thời gian từ tháng 1/1995 đến khi đã tham gia đóng BHXH với mức đóng bằng 15% mức tiền lương do Nhà nước quy định tại thời điểm thu nộp.

Do đó, những giáo viên mầm non hết tuổi lao động vào giai đoạn 2011 - 2014 thực tế chỉ có từ 10 - 15 năm đóng BHXH, nên chỉ đủ điều kiện hưởng BHXH một lần; nghỉ hưu vào giai đoạn 2011 - 2014 sẽ có từ 16 - 20 năm đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ vẫn không đủ điều kiện để hưởng lương hưu hằng tháng.

Đến năm 2011, Chính phủ có Quyết định số 45 tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho giáo viên mầm non chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng. Trên cơ sở đó, giáo viên mầm non tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2011; đến hết năm 2014, họ vừa đủ 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Như vậy, với các chính sách và việc tạo nguồn hỗ trợ của Nhà nước cũng như quá trình tham gia đóng góp của bản thân giáo viên mầm non từ chỗ không thuộc đối tượng tham gia BHXH đã thuộc diện tham gia BHXH, từ chỗ chỉ đủ điều kiện hưởng BHXH một lần đã tích lũy đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Khó khăn khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ông Lê Viết Phúc - Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cho biết, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành đã nỗ lực vào cuộc để vận động hơn 91 nghìn người dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

“Việc thiếu thuốc hiện nay ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia BHYT. Bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc theo đơn của bác sĩ vì vướng cơ chế đấu thầu. Đề nghị BHXH thành phố có ý kiến để BHXH tỉnh kiến nghị với Sở Y tế sớm có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc dẫn đến khó khăn trong việc khám chữa bệnh BHYT” - ông Phúc nói.

Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An thông tin, năm 2022, tình hình thuốc phục vụ khám chữa bệnh tại trung tâm được đảm bảo cơ bản đầy đủ, một số loại thuốc thường được cấp phát theo diện BHYT; mặc dù các đơn vị trúng thầu cung ứng chưa đầy đủ nhưng đã được đơn vị thay thế bằng các loại thuốc tương ứng đảm bảo chức năng điều trị như nhau. Tuy nhiên, có một số trường hợp người bệnh không hợp thuốc nên phải mua thuốc ngoài.

“Từ giữa năm 2023 đến nay, việc cung ứng thuốc gặp một số trở ngại do chưa có kết quả đấu thầu năm 2023. Trung tâm Y tế đã dùng nguồn thu của đơn vị mua tạm các loại thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu để cấp phát, phục vụ bệnh nhân BHYT.

Đề nghị ngành chức năng có ý kiến với cấp trên để công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao sớm có kết quả nhằm đảm bảo quyền lợi của người khám chữa bệnh BHYT” - ông Cảnh nói.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc BHXH TP.Hội An cho biết, theo quy định, cơ quan BHXH chỉ thanh toán BHYT đối với các loại thuốc có trong danh mục mà Bộ Y tế và Sở Y tế cho phép phê duyệt, đấu thầu.