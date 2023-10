Giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh xã Trà Sơn

(QNO) - Chiều 23/10, Công an huyện Bắc Trà My phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Trà Sơn).

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tại buổi tuyên truyền. Ảnh: TÚ VÂN

Hơn 200 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc được phổ biến kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy nổ, sử dụng bình chữa cháy tại hộ gia đình...

Theo thầy Trần Bảo Tú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, tại địa phương các gia đình thường sinh hoạt, ngủ nghỉ ở nhà sàn có bếp lửa nên dễ xảy ra hỏa hoạn. Việc hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy nổ, cách thoát hiểm khi có cháy là hết sức cần thiết cho học sinh.

Dịp này, Công an huyện Bắc Trà My và nhà trường trao tặng 28 mũ bảo hiểm, 8 bình chữa cháy cho thầy cô giáo và học sinh.