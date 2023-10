Giúp học sinh nâng cao kiến thức, chấp hành tốt pháp luật về an ninh trật tự

(QNO) - Sáng nay 2/10, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Đoàn Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Trách nhiệm của công dân trong đảm bảo an ninh trật tự”.

Học sinh được Trung tá Mai Văn Hiển - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ thông tin về tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại chương trình ngoại khóa, Trung tá Mai Văn Hiển - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ thông tin cho học sinh về tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố hiện nay như: thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây mất an ninh trật tự; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; vi phạm an toàn giao thông... Đồng thời phổ biến các kiến thức về phòng cháy chữa cháy; cách sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh; cảnh giác các hành vi lừa đảo…



Trung tá Mai Văn Hiển bày tỏ hy vọng buổi ngoại khóa sẽ giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống, chấp hành tốt pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống lừa đảo qua internet, mạng xã hội cho học sinh. Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Công ty CP In - phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam trao 15 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống lừa đảo qua internet, mạng xã hội.