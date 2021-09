Học sinh, giáo viên Quảng Nam được trở về Đà Nẵng

(QNO) – Hàng trăm giáo viên, học sinh ở Quảng Nam đã được trở về Đà Nẵng sau nhiều tháng mắc kẹt vì dịch Covid-19.

Ghi nhận tại chốt C6, quốc lộ 14B, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng sáng nay (29.9) cho thấy, rất nhiều học sinh, giáo viên từ các huyện Đại Lộc, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn đã trở về Đà Nẵng qua chốt này. Mọi thủ tục kiểm tra giấy tờ liên quan diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) cho biết, thủ tục qua chốt rất đơn giản nên khá hài lòng. “Mình chỉ cần có giấy xác nhận đi từ vùng an toàn và khai báo y tế, lực lượng chức năng sẽ đối chiếu danh sách đăng ký thì từ trước nếu đúng sẽ cho qua” - bà Hiền nói.

Con trai bà Hiền là học sinh trường Tiểu học Ông Ích Đường (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), đợt hè vừa rồi, con trai về quê nội ở xã Đại Nghĩa, Đại Lộc chơi, Covid-19 bùng phát nên bị mắc kẹt nhiều tháng nay, do đó khi có thông báo của Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho phép đón học sinh, giáo viên quay lại Đà Nẵng, bà Hiền đã đăng ký tên con gửi về trường. Sau khi nhận được danh sách đồng ý, con trai bà được đưa ra chốt để bà Hiền lên đón về.

Clip nhiều học sinh của TP..Đà Nẵng mắc kẹt ở Quảng Nam do Covid-19 được đón về

Tương tự, vợ chồng ông Trần Văn Thiên đưa con về quê ngoại ở thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) chơi nhưng dịch bùng phát, thành phố phong tỏa bị mắc kẹt không thể quay lại Đà Nẵng. Do đó, khi có thông báo được về Đà Nẵng đã nhanh chóng làm các thủ tục, giấy tờ liên quan.

“Gia đình tôi chờ ngày này lâu lắm rồi nên khi trường có thông báo tôi đã nhanh chóng chuẩn bị tất cả giấy tờ theo yêu cầu, bây giờ chỉ cần khai báo y tế là qua chốt” - ông Thiên chia sẻ.

Sau khi thông chốt, các giáo viên, học sinh, cán bộ ngành giáo dục sẽ được hướng dẫn vào điểm test nhanh Covid-19 tại Sân vận động Hòa Khương trước khi vào thành phố. Qua trao đổi với một số giáo viên, phụ huynh học sinh hầu hết hài lòng.

Theo ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, thành phố khuyến khích học sinh, giáo viên trở về chứ không bắt buộc. Do vậy, nếu ai muốn về thì đăng ký trước. Khi qua chốt phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là vùng không có dịch và phải về đúng vị trí chốt được thông báo. Sau khi qua chốt được test nhanh nếu âm tính thì về địa phương; phường, xã ra quyết định cách ly 14 ngày trước khi được tham gia các hoạt động dạy, học. Riêng gia đình nào có con em là học sinh về khác ngày có thể chọn một điểm hoặc một ngày để cùng một đợt cho thuận lợi miễn sao có tên trong danh sách.

Quan sát tại chốt kiểm soát sáng nay, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cũng đã bố trí một số nhân viên túc trực đối chiếu danh sách học sinh, giáo viên, người đi cùng tạo điều kiện thuận lợi trước khi qua chốt.

Ngày 25.9, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Kế hoạch 168 cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người hỗ trợ đi cùng (gọi là công dân) không ở trong vùng dịch được trở về TP.Đà Nẵng (đợt 1).

Theo đó, công dân trở về thành phố phải có tên do Sở GD-ĐT cung cấp. Không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ… Riêng công dân ở các tỉnh, thành phố An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh, UBND thành phố sẽ xem xét, cho phép trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi.