Hơn 2,8 tỷ đồng hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(QNO) - Ngày 5/4, UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ dự án hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK) tài trợ với hơn 2,8 tỷ đồng.

Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam là chủ khoản viện trợ, thực hiện từ tháng 9/2023 - 9/2027. Dự án dự kiến hỗ trợ học phí cho 62 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học đại học và cao đẳng có hộ khẩu tại Quảng Nam.



Cùng với tài trợ học phí cho sinh viên, dự án còn định hướng nghề nghiệp giúp sinh viên chọn ngành nghề phù hợp với điểm mạnh, sở thích và nhu cầu xã hội; giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình sinh viên.

* Cuối tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh cũng phê duyệt dự án do Giving It Back To Kids tài trợ, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tư vấn, hỗ trợ y tế dành cho phụ nữ mang thai thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện Quế Sơn với tổng nguồn viện trợ hơn 8,7 tỷ đồng.