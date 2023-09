Kiểm soát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch

Yêu cầu rà soát, xem xét cơ sở vật chất cũng như điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ẩm thực trong khu phố cổ Hội An được đặt ra, khi địa phương này có đến gần 150 người ngộ độc sau khi ăn cùng một loại thực phẩm.

Bánh mì Phượng là món ăn ở Hội An nổi tiếng thế giới. Ảnh: X.H

Sự vụ đáng tiếc

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, cả 141 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm đều đang điều trị cơ bản ổn định.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Quảng Nam xảy ra 9 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 200 nạn nhân, trong đó có 1 người chết. Các vi phạm chủ yếu vẫn là kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo quy định của pháp luật, không thực hiện tự công bố sản phẩm; không có dụng cụ thu gom, chứa đựng chất thải rắn đảm bảo vệ sinh, chưa thực hiện kiểm nghiệm nguồn nước đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định...

Đây là những người đã ăn bánh mì Phượng của hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2 (số 02B, đường Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP.Hội An) trong các ngày 11 - 12/9. Ghi nhận từ các bệnh viện, cơ sở điều trị trong và ngoài tỉnh, đa số bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài.

Theo báo cáo từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sau khi tiến hành kiểm tra cơ sở Bánh mì Phượng cho thấy, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác.

Bên cạnh đó, quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn của một ngày. Cơ sở bánh mì này cũng không đảm bảo điều kiện về dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải. Các dụng cụ sơ chế, chế biến như máy xay thịt, tủ lạnh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh.

Cũng theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn nghi ngờ có yếu tố gây ngộ độc được xác định là bánh mì có nhân, gồm: pa tê, thịt xíu, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo.

Ngay sau sự việc tại Hội An, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế và địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Ông Mai Văn Mười đã đề nghị TP.Hội An giám sát việc dừng hoạt động của hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2 cho đến khi có kết luận vụ ngộ độc của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm.

“Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nằm trong khu vực phố cổ Hội An, chúng tôi đề nghị UBND TP.Hội An xem xét cơ sở vật chất (như nền, tường…) xuống cấp không đủ điều kiện mà không được phép sửa sang, cải tạo mới để đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm” - ông Mai Văn Mười nói.

Rà soát toàn bộ cơ sở, dịch vụ ẩm thực

Đồng tình với đề nghị của ngành y tế, các chuyên gia du lịch cũng như hãng lữ hành đề nghị chính quyền Hội An cần phải rà soát toàn bộ cơ sở ăn uống trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình huống xấu xảy ra trong tương lai.

Đại diện Công ty Du lịch Lửa Việt cho rằng, vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì nổi tiếng thế giới ở Hội An chắc chắn tác động tới điểm đến phố cổ. Chính sự cố đáng tiếc lần này là hồi chuông để Hội An siết lại việc kiểm soát quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm ẩm thực đường phố - vốn là một trong những điều tạo nên thương hiệu du lịch của Hội An.

Các chuyên gia du lịch cho rằng ở những điểm đến nổi tiếng như Hội An, những điểm kinh doanh cần được chuẩn hóa về cả an toàn vệ sinh thực phẩm, minh bạch giá cả cũng như thực phẩm phải đảm bảo nguồn gốc. Đối với những trường hợp gây ngộ độc hay nguy hiểm cho du khách, cần xử phạt nghiêm để giữ vững thương hiệu “Hội An - Điểm đến an toàn”.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc ngộ độc cho gần 150 người, bánh mì Phượng là thương hiệu ẩm thực của Hội An, được nhiều du khách trong và ngoài nước công nhận. Đây cũng là vụ việc ghi nhận số người bị ngộ độc thực phẩm nhiều nhất tại Hội An từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, qua sự việc ngộ độc thực phẩm này, Hội An sẽ phải tập trung rà soát công tác quản lý điều kiện cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu phố cổ.

“TP.Hội An có một đội kiểm tra liên ngành, chúng tôi sẽ thường xuyên tăng cường việc tuyên truyền, kiểm tra. Chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp chưa tuân thủ hoặc chưa làm tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm để ngăn chặn, không để xảy ra những việc như vừa qua” - ông Lanh nói.

Trước sự vụ đáng tiếc tại Hội An, ngành y tế cũng đề nghị các địa phương khác, đặc biệt tại những địa điểm du lịch cần tăng cường các hoạt động bao gồm kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố nhằm đảm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.