Kịp thời cứu nạn 4 ngư dân tại Cù Lao Chàm

(QNO) - Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) thông tin, khoảng 20 giờ ngày 23/10, chiếc ghe gỗ của ông Lê Hải (SN 1970, phường Cẩm An, Hội An) khi hành nghề lưới trên vùng biển Cù Lao Chàm thì bị sóng lớn đánh trôi dạt.

Chiếc ghe của ông Lê Hải hư hỏng nặng. Ảnh: H.C

Trên ghe ngoài ông Lê Hải còn có 3 ngư dân khác. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cử 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với dân quân xã Tân Hiệp cứu nạn và đưa 4 ngư dân về Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm chăm sóc y tế. Hiện sức khỏe các ngư dân đã ổn định.