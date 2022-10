Lan tỏa phong trào xếp hàng đón con trước cổng trường học

(QNO) - Với sự tuyên truyền và giúp sức của Đoàn Thanh niên mà nhiều năm qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Núi Thành trở nên trật tự, nền nếp bởi việc xép hàng đón con em sau giờ tan học đã thành thói quen tốt, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và tạo nét đẹp văn hóa giao thông.

Phong trào xếp hàng đón con ở nhiều trường học trên địa bàn huyện Núi Thành ngày càng được lan tỏa. Ảnh: N.Q

Khoảng 10 giờ trưa và 16 giờ chiều hằng ngày, tại trường Tiểu học Trần Văn Ơn (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) có đến hàng trăm phụ huynh đến đón con sau giờ tan học. Mọi người tự sắp xếp xe máy, xe đạp vào hai bên lề đường ngăn nắp, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Nhiều phụ huynh đến sau cứ thế mà thực hiện như một thói quen thường nhật.

Sau giờ tan học, hơn 500 học sinh của nhà trường ra về, các em đi theo vạch kẻ chỉ dẫn trước cổng, một số em tự đi xe đạp về nhà, nhiều em được phụ huynh đưa đón an toàn.



Chị Nguyễn Thị Thảo – phụ huynh học sinh cho hay: “Mỗi lần đến đón con, tôi đều đưa xe vào sát lề đường, để phụ huynh khác đến sau còn có chỗ để dựng xe. Tôi nghĩ, mỗi phụ huynh đều tuân thủ an toàn giao thông sẽ để lại hình ảnh đẹp trong con trẻ và cổng trường học luôn sạch đẹp, an toàn".

Đoàn viên thanh niên tích cực hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe trước cổng trường. Ảnh: N.Q

Anh Huỳnh Minh Phát – Bí thư Đoàn xã Tam Anh Bắc cho biết, khoảng 3 năm nay, đoàn xã luôn bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp với giáo viên của hai trường mầm non và tiểu học trên địa bàn xã hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe đúng vị trí, không lấn chiếm lòng lề đường.

“Năm nào cũng vậy, vào đầu năm học và tháng hưởng ứng an toàn giao thông, đoàn xã ra quân sắp xếp xe trước cổng trường nguyên cả tuần. Mỗi tháng, đoàn xã đều di trì việc này vào các ngày 2, 4, 6 hằng tuần để đảm bảo an toàn cho các em học sinh sau khi tan học ra về” - anh Phát nói.

Thầy Nguyễn Đại Ngọc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn cho biết, trường có 573 học sinh đang theo học. “Những năm gần đây để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh, nhà trường luôn tích cực phối hợp với chính quyền xã Tam Anh Bắc ra quân hướng dẫn, vận động phụ huynh sắp xếp xe đúng nơi quy định.

Ngoài ra, trong các cuộc họp phụ huynh, nhà trường luôn phổ biến vấn đề này để phụ huynh được biết. Sau một thời gian thực hiện, phụ huynh ngày càng ý thức trong việc đổ xe trước cổng trường và có nề nếp hơn” – thầy Ngọc nói.

Phụ huynh đón con sau giờ tan học trước cổng trường. Ảnh: N.Q

Thời gian qua, phong trào “xếp hàng đón con” không chỉ triển khai tại các trường học ở dọc tuyến quốc lộ 1, mà còn nhân rộng đến nhiều trường học ở các xã vùng cao, vùng ven biển như trường mầm non, tiểu học ở các xã Tam Giang, Tam Quang, Tam Sơn, Tam Trà… và được nhiều phụ huynh hưởng ứng tích cực.

Cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép các tiết học về Luật Giao thông đường bộ để nâng cao nhận thức cho học sinh, trang bị các kỹ năng, cách xử lý tình huống, nhằm phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông.

Học sinh ra về luôn được đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: N.Q

Ông Dương Văn Bảo – Bí thư Huyện đoàn Núi Thành cho biết, phong trào an toàn cổng trường được thực hiện từ năm 2020 gắn liền với việc đảm bảo an toàn giao thông với và tình hình dịch Covid-19. Huyện đoàn đã triển khai đến 17 xã, thị trấn và các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông.

“Qua ba năm thực hiện phong trào xếp hàng đón con thì thấy có chuyển biến rất tốt, góp phần nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh. Hằng năm, huyện đoàn thường xuyên tổ chức chương trình này để phong trào ngày càng được lan tỏa, tạo nét đẹp văn hóa giao thông trước cổng trường” – ông Bảo cho biết.

[VIDEO] - Phong trào "xếp hàng đón con" trước cổng trường ở huyện Núi Thành: