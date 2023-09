Mang trung thu đến trẻ em đồng bào Co

(QNO) - Để có được một đêm trung thu trọn vẹn yêu thương, các xã vùng khó khăn của huyện miền núi Bắc Trà My đã cố gắng rất nhiều để mang đến các em niềm vui mà bất kỳ trẻ thơ nào cũng mong ước.

Hôm nay, sân trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS và Tiểu học xã Trà Nú, huyện miền núi Bắc Trà My rộn rã tiếng trống lân. Hơn 462 em học sinh, thiếu nhi người Co có mặt đông đủ cùng tham dự chương trình “Vui hội trăng rằm” do UBND xã Trà Nú tổ chức.

Em Trương Quỳnh Anh Thư - lớp 8 trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS&TH xã Trà Nú rất phấn khởi vì được cùng các bạn tự tay làm mâm cổ trong đêm hội. Thư và các bạn được rước đèn, phá cổ, được nhận những món quà yêu thương từ các cô chú chính quyền địa phương gửi tặng.

‘‘Đây là mùa trung thu đặc biệt của em. Em được xem nhiều tiết mục văn nghệ hay, được gặp gỡ, giao lưu với tất cả các bạn trong xã. Em thấy vui vì bạn nào cũng được quan tâm chăm sóc và được tặng quà trung thu" - Anh Thư nói.

Các em nhỏ đồng bào Co làm mâm cổ trung thu. ẢNH TÚ VÂN

Có mặt tại đêm hội mới có thể cảm nhận được niềm vui khôn tả của các em... Để có được những nụ cười ấm áp của các em trong đêm trung thu, các thầy cô giáo và lãnh đạo địa phương đã nỗ lực rất nhiều.

‘‘Xã Trà Nú có hơn 95% đồng bào Co đang sinh sống, UBND xã đã huy động các nguồn hỗ trợ đóng góp hơn 20 triệu đồng để tổ chức đêm hội Trung thu và tặng quà cho 100% thiếu niên, nhi đồng địa phương. Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, địa phương còn tặng thêm sách vở, đồ dùng học tập để các em có điều kiện vươn lên trong học tập" - bà Huỳnh Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Nú cho biết.

Toàn huyện Bắc Trà My hiện có hơn 13.000 có trẻ em dưới 16 tuổi, 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã huy động trên 100 triệu đồng để trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; huyện cũng trích quỹ bảo trợ trẻ em thăm hỏi, động viên trẻ em đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện.