Một cách hỗ trợ người khó khăn

Triển khai chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão” do BHXH Việt Nam phát động, TP.Hội An đã kịp thời trao tặng 10 sổ BHXH và 15 thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TP.Hội An trao sổ BHXH đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MỸ LỆ

Bà Trương Thị Minh Tâm - Giám đốc BHXH TP.Hội An cho biết, đây là hoạt động nhằm lan tỏa chính sách an sinh của Nhà nước; huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chương trình là sự động viên tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khoẻ khi tuổi già” - bà Trương Thị Minh Tâm nói.

May mắn được nhận sổ BHXH lần này, anh Lê Minh Hoàng (phường Cẩm An) chia sẻ, trong thời gian đến, anh sẽ cố gắng tiết kiệm thu nhập để tiếp tục tham gia BHXH bằng hình thức đóng tự nguyện. Vì bản thân anh là lao động tự do nên việc tham gia BHXH để sau này có chế độ lương hưu là rất hữu ích.

Còn bà Trương Thị Phương Thảo (ở phường Cẩm Phô) - trường hợp được hỗ trợ thẻ BHYT, nói: “Tôi cảm ơn chính quyền địa phương và nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ. Đã lớn tuổi lại thường ốm đau, chi phí khám chữa bệnh nhiều, nay được nhận thẻ BHYT, tôi cũng đỡ phần lo lắng”.

Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam trao hỗ trợ 5 thẻ BHYT. Ảnh: MỸ LỆ

Ngoài số lượng từ BHXH Việt Nam phân bổ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam còn trao tặng TP.Hội An 5 thẻ BHYT, trong số 100 thẻ BHYT hỗ trợ riêng cho tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Thiện Phú - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Hội An) chia sẻ, đây là một trong nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chính sách BHXH, BHYT để giúp họ lúc đau ốm, khó khăn.

Bà Trương Thị Minh Tâm nói, thời gian đến, ngành BHXH thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội với chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, để ngày càng có nhiều người lao động được tham gia BHXH, nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT.