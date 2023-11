Mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đang xuống dưới báo động II

(QNO) - Chiều nay 15/11, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đang xuống, trên sông Tam Kỳ biến đổi theo thủy triều.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lúc 15 giờ chiều nay 15/11, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,20m, trên báo động (BĐ) I là 0,70m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 4,67m, dưới BĐI là 1,83m, tại Câu Lâu là 2,33m, trên BĐI là 0,33m và Hội An là 1,31m, dưới BĐII là 0,19m.



Dự báo từ chiều nay 15/11 đến ngày 18/11, các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 3-5m, hạ lưu đạt từ 1-2m.

Đỉnh lũ trên trên sông Vu Gia ở mức BĐI đến BĐII; trên sông Thu Bồn ở mức BĐI đến dưới BĐII; trên sông Tam Kỳ dao động ở mức BĐI. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Trà Kót 236mm, Trà My 229,8mm (Bắc Trà My); Trà Leng 189,6mm, Trà Dơn 181,7mm (Nam Trà My); Hiên 99,2mm (Đông Giang); Hội Khách 103mm, Cầu Hà Tân 93mm (Đại Lộc); Thành Mỹ 103,8mm (Nam Giang); Khâm Đức 159mm, Phước Hiệp 192,2mm, Phước Năng 117mm (Phước Sơn).