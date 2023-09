Năm 2022, Hội An thiệt hại gần 175,6 tỷ đồng do thiên tai

(QNO) - Theo UBND TP.Hội An, năm 2022, trên địa bàn thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 và bão số 5 đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Năm 2022, bão số 4 đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn TP.Hội An. ẢNH: MỸ LỆ

Trong đó, 2 người bị thương; 299 nhà bị hư hại và 9.200 nhà bị ngập trên 30%; 331ha lúa bị ngập, hư hỏng; gần 220ha hoa màu bị mất trắng; thiệt hại 25 tấn thủy sản; 910 mét kè bị vỡ, cuốn trôi và sạt lở. Ước tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra gần 175,6 tỷ đồng.

Năm 2023, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện chỉ huy thống nhất, mọi tổ chức chính trị, xã hội và toàn dân cùng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ động ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thiên tai gây ra. Bảo vệ an toàn các công trình kết cấu hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống và khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai gây ra.