Ngành y tế tập trung cấp cứu và điều trị người bị ngộ độc do ăn bánh mỳ ở Hội An

(QNO) - Chiều nay 13/9, số người ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ Phượng ở Hội An tiếp tục tăng lên, hiện ngành y tế Quảng Nam đang tập trung hỗ trợ các trường hợp này.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ảnh: H.D

Theo đó, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Đức có 14 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đến từ TP.Hội An.

Bác sĩ Từ Thị Ngọc Mai (Khoa Nội B, BVĐK Vĩnh Đức) cho biết, các bệnh nhân nhập viện cấp cứu rải rác trong ngày 12 và 13/9. Hiện một số bệnh nhân đã ổn định nhưng một số khác vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi, sốt cao.

"Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi để có hướng điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Hiện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã có báo cáo kết quả sơ bộ ban đầu về tình hình tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thực phẩm về Sở Y tế tỉnh Quảng Nam" - bác sĩ Từ Thị Ngọc Mai nói.

Các mẫu thực phẩm tại Bánh mỳ Phượng Hội An đã được mang đi kiểm nghiệm. Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Trong khi đó, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Hội An cho biết đến chiều nay 13/9, đã có khoảng gần 100 bệnh nhân đến nhập viện. Hiện bệnh viện vẫn đang tiếp nhận rải rác thêm bệnh nhân.



Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đến cuối chiều nay 13/9, tổng số người nhập viện tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh do ngô độc thực phẩm do ăn Bánh mỳ Phượng Hội An là 91 ca, trong đó có 32 ca xuất viện, 1 ca chuyển BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Trong số này, du khách nước ngoài là 34 người.

Ngay trong chiều 13/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Bánh mì Phượng, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc. Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cấp cứu và điều trị tích cực, đảm bảo hồi phục sức khỏe cho các bệnh nhân vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ tại quán Bánh mỳ Phượng ở Hội An.