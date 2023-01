Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023

(QNO) - Từ tháng 1/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; đăng ký bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội qua mạng...

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị từ ngày 1/1/2023. Ảnh: Internet

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy

Tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) nêu rõ: Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị “khai tử” và người dân có thể bỏ đi hoặc lưu giữ làm kỷ niệm.

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Cụ thể, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường tuổi nghỉ hưu năm 2023 là 60 tuổi 9 tháng, còn tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là đủ 56 tuổi.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. Theo đó, mỗi năm tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.

Trong một số trường hợp lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn… thì có thể về hưu sớm hơn 5-10 năm.

Đăng ký bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội qua mạng

Theo Quyết định 3510/QĐ-BHXH, người dân chỉ tham gia bảo hiểm y tế thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Và chỉ áp dụng đối với hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Ngoài ra, Quyết định 3511/QĐ-BHXH cũng cho phép người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay trên Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội.

Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở

Quyết định 2081/2022 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, áp dụng mức lãi suất mới đối với vay hỗ trợ nhà ở. Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 11/2013, 32/2014 và 25/2016 của Ngân hàng Nhà nước là 5%/năm (tăng 0,2%).

Trước đó, các ngân hàng thương mại cho vay từ năm 2013 với mức lãi suất 6%/năm, năm 2019 giảm xuống còn 5%/năm. Và từ năm 2021 đến nay, mức lãi suất ở duy trì ở 4,8%/năm.

Theo Thông tư số 11/2013 của Ngân hàng Nhà nước, đối tượng vay vốn gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, đối tượng vay vốn còn có cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ được mang vũ khí lên máy bay

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 có hiệu lực ngày 1/1/2023 quy định, cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang thuộc Công an nhân dân, với chức năng là lực lượng “nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang” bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và được quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động.

Đặc biệt, quy định mới về việc cảnh sát cơ động được mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên tàu bay dân sự để làm nhiệm vụ trong trường hợp sử dụng tàu bay do cấp có thẩm quyền huy động riêng cho cảnh sát cơ động để kịp thời cơ động giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Cảnh sát cơ động cũng được quyền ngăn chặn, vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động trong phạm vi khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay theo quy định…

Bộ NN&PTNT giảm 4 tổng cục

Theo Nghị định 105/2022 có hiệu lực từ ngày 15/1/2023, Tổng cục Lâm nghiệp được tổ chức lại thành Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm; Tổng cục Thủy sản được tổ chức lại thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư; Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản sáp nhập với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

Bộ trưởng NN&PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc bộ. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 4 tổng cục trên tiếp tục hoạt động cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.