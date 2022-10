Nhiều địa phương của Quảng Nam ngập sâu, chia cắt giao thông do mưa lớn

(QNO) - Do mưa lớn kéo dài từ đêm qua 9.10 đến sáng nay 10.10, nên một số khu vực trũng thấp trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, chia cắt giao thông cục bộ.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 7 giờ - 13 giờ hôm nay 10.10), các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, có nơi trên 215mm. Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Đài KTTV Quảng Nam Những địa phương có mưa lớn như Đại Chánh 215mm, Đại Đồng 213mm, Hội Khách 211mm, Đại Hiệp 208mm, Trà My 202mm, Nông Sơn 193mm, Trà Giáp 190mm, Giao Thuỷ 184mm, Hà Tân 175mm, Hồ Phú Lộc 175mm, Ái Nghĩa 174mm, Trà Dơn 162mm, Duy Sơn 158mm, Tam Lãnh 157mm, Quế Sơn 155mm, Điện Hồng 150mm, Đại Sơn 148mm… Dự báo, trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Binh, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh.

* Lúc 10 giờ sáng nay 10.10, theo ghi nhận, do mưa lớn khiến nước sông dâng lên nhanh nên hầu hết các xã trên địa bàn huyện Nông Sơn bị ngập sâu chia cắt với trung tâm huyện. Khu vực đèo Phường Rạnh đi từ Nông Sơn - Duy Xuyên bị sạt lở nhẹ một vài vị trí.

UBND huyện Nông Sơn đã chỉ đạo các xã nghiêm cấm tất cả ghe thuyền đi lại tại các bến đò, hồ chứa để vớt củi và đánh cá. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư đang sinh sống ở các vùng trũng, thấp, vùng ven sông, suối và vùng có nguy cơ lũ quét, các khu vực có khả năng sạt lở đất để có biện pháp ứng phó kịp thời. Địa phương cũng yêu cầu người dân hạn chế đi lại qua các tuyến đường, khu vực có nguy cơ sạt lở; khu vực trũng thấp nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại xã Quế Lâm, Nông Sơn. Ảnh: N.P

Theo ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn, Công ty CP Thuỷ điện Sông Tranh 3 sẽ tiến hành vận hành duy trì mực nước hồ dưới cao trình mực nước dâng bình thường 71,5m vào lúc 13 giờ 30 chiều 10.10, với lưu lượng điều tiết dự kiến 300-800m3/s.

* Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Quế Sơn cho biết, do mưa lớn liên tục, chiều nay 10.10 một ngọn đồi phía taluy dương bị sạt lở khoảng 50m3 đất đá đổ xuống mặt đường tuyến ĐT611 tại km24+750 thuộc khu vực đèo Le (xã Quế Long, Quế Sơn). Ngành chức năng huyện Quế Sơn đã tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm và báo cáo về Sở GTVT.

Sạt lở tại khu vực đèo Le, xã Quế Long (Quế Sơn). Ảnh: V.S

* Tại huyện Duy Xuyên, nước băng quốc lộ 14H đoạn thị trấn Nam Phước khiến lưu thông qua lại rất khó khăn; một số tuyến đường liên xã cũng bị ngập sâu. Ông Lê Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết, bắt đầu từ tối qua 9.10, nước lũ tràn qua tuyến đường độc đạo từ khu vực chợ La Tháp dẫn về thôn Lệ Bắc của xã, cô lập hoàn toàn 265 hộ dân với 1.158 nhân khẩu. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, địa phương bố trí một chiếc thuyền máy vận chuyển người và phương tiện qua lại.

Xã Duy Châu bố trí một chiếc thuyền đưa người dân Lệ Bắc sang sông

Trong khi đó, tại xã Duy Vinh, nhiều khu dân cư trên địa bàn bị nước lũ chia cắt. Tuyến đường bê tông độc đạo từ thôn Hà Mỹ qua thôn Đông Bình (vượt sông Thu Bồn) đã bị ngập từ 0,5 - 1m. Do vậy, 365 hộ dân với khoảng 1.200 nhân khẩu ở thôn Đông Bình bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Tuyến quốc lộ 14H đi qua khu vực giáp ranh giữa 2 xã Duy Sơn - Duy Trinh có chiều dài khoảng 300m đang bị ngập nước với độ sâu từ 0,5 - 0,7m khiến các loại phương tiện phải ngừng lưu thông.

* Mưa cũng gây tình trạng gián đoạn lưu thông trên một số tuyến đường nội thị qua thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc. Nước đã băng qua cầu Ngoại Thương, trên đường Huỳnh Ngọc Huệ gây chia cắt lưu thông. Mưa to cũng khiến nhiều đoạn đường trên quốc lộ 14B qua địa phận các xã Đại Quang, Đại Đồng, Đại Hồng bị ngập, chảy xiết, khiến đất đá, cát sỏi từ trên đồi núi, khu dân cư tràn ra lòng đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Mưa lũ khiến đất đá tràn ra quốc lộ 14B qua thôn Hà Vy, xã Đại Hồng. Ảnh: H.LIÊN

Tại xã Đại Lãnh, theo bà Trương Thị Minh Phương - Chủ tịch UBND xã, trên địa bàn có 15 nhà ở sát sông thuộc vùng trũng thấp đã buộc phải di dời khẩn cấp do nước lớn nhanh. Hàng chục nhà dân ở ven sông, vùng xung yếu cũng đã được thông báo di dời khẩn nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng cho nhân dân. Nhiều vị trí xung yếu dễ xảy ra sạt lở núi, địa phương đã thông báo cho lực lượng xung kích tại các thôn và người dân về công tác ứng phó, di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn.

Một số tuyến đường nội thị Ái Nghĩa (Đại Lộc) ngập sâu. Ảnh: CT

* Mưa lớn cũng làm ngập sâu một số khu vực ở vùng cao. Tại Bắc Trà My, mưa lớn gây ngập chia cắt lưu thông hầu hết tuyến đường huyết mạch trên địa bàn. Sáng nay, nước lũ băng qua quốc lộ 40B đoạn cầu ngầm Sông Trường (xã Trà Sơn) và Sông Nước Oa (xã Trà Tân) hơn 0,5m. Việc lưu thông qua hai cầu ngầm này để lên huyện Nam Trà My và các xã vùng cao Bắc Trà My hoàn toàn bị cắt đứt. Cũng trên quốc lộ 40B, khu vực qua xã Trà Giác, mưa lớn còn gây sụt đất, tạo ra một hố sâu với đường kính 1m giữa mặt đường.

Nước lũ chia cắt lưu thông đoạn qua cầu ngầm Ông Bình, cầu ngầm ông Hắc (xã Trà Dương) và cầu Sông Ví (xã Trà Đông). Tuyến đường về 2 xã Trà Giáp và Trà Ka cũng bị chia cắt tại điểm cầu suối Gôn, thôn 1 (xã Trà Giáp) do bị ngập sâu gần 1m. Tại xã Trà Giang, cầu ngầm suối Nứa đi thôn 3 (cũ) bị nhấn chìm gần 0,5m khiến nhiều học sinh ở thôn này học tại trường xã trưa nay không thể về nhà được. Tại xã Trà Bui, ông Lê Cường - Chủ tịch UBND xã cho hay, nước lũ chảy xiết đã gây sụt lún mố cầu treo sông Bui phía bờ làng Nước Lía.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My đã cử lực lượng tại chỗ đặt các biển cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm này.

Ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My thông tin, chiều nay 10.10, lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 160 hộ với 500 nhân khẩu thuộc vùng nguy cơ bị ngập, sạt lở núi tại các xã Trà Giáp, Trà Giác, Trà Đốc, Trà Tân, thị trấn Trà My… đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My kiểm soát người và phương tiện qua lại tại ngầm Suối Gôn, xã Trà Ka. Ảnh: NB

* Tại Đông Giang, ông Nguyễn Đức Huy - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện cho biết, quốc lộ 14G và tuyến ĐH1.ĐG bị ngập ở nhiều vị trí. Trong đó, ĐH1.ĐG là tuyến đường huyết mạch từ xã Ba đi vào xã Tư đã bị chia cắt.

* Từ tối qua đến chiều nay 10.10, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My có mưa to đến rất to. Mực nước sông suối đang dâng cao.

Tại Tăk Pỏ (xã Trà Mai) - trung tâm hành chính huyện, mưa lớn khiến nước từ các suối nhỏ đổ về tràn qua các tuyến đường. Để tránh lượng nước đổ về lớn gây lũ quét, lũ ống, người dân đã chủ động khơi thông cống rãnh tạo dòng chảy. Nếu tiếp tục mưa lớn, người dân ở các khu dân cư nguy hiểm đã sẵn sàng di dời đến nơi an toàn.

Your browser does not support the video tag.

Các điểm sạt lở cũ chưa khắc phục xong nay tiếp tục bị sạt lở với khối lượng đất đá khá lớn. Như tại khu vực Cửa hàng xăng dầu Tăk Pỏ, sạt lở vẫn đang tiếp diễn, đất đá đã tràn sát cửa hàng và ra mặt đường. Tại một số vị trí nước băng qua đường và cầu cống, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân qua lại.

Vị trí sạt lở xuất hiện trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phước Xuân. Ảnh: CÔNG - KỶ

Tại Phước Sơn, mưa lớn cũng gây sạt lở đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phước Xuân, giao thông tạm thời chia cắt. Hiện nay, một số xã chủ động sơ tán dân vùng có nguy cơ ngập, sạt lở đất đến nơi an toàn. Trước mùa mưa bão các địa phương cũng có kế hoạch tích trữ gạo, nhu yếu phẩm phòng mưa kéo dài.