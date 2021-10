Nhiều vùng trũng thấp huyện Phú Ninh ngập sâu

(QNO) - Mưa lớn đã làm nhiều vùng trũng thấp của huyện Phú Ninh bị ngập sâu, chia cắt cục bộ một số khu vực.

Chính quyền đặt biển cảnh báo tại các khu vực đường bị ngập sâu. Ảnh: Đ.C

Tại xã Tam Đàn, khu vực ngã 4 Kỳ Lý, đoạn ĐT615 đi Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) bị chia cắt do nước tràn lên đường. Các tuyến giao thông liên thôn, xóm của các thôn Đàn Long, Đàn Trung, Thạnh Hòa bị ngập sâu. Vùng trũng thấp của thôn Đàn Long, Đàn Trung bị cô lập hoàn toàn, vì thế lực lượng chức năng đã sơ tán 15 người già và trẻ em của 2 thôn này đến nơi an toàn.

Ở xã Tam An, khu vực chợ Hòa Tây (thôn An Thiện) bị ngập sâu, nước lớn tràn vào nhiều nhà dân thôn An Thọ, An Thiện, chia cắt khu vực quốc lộ 1 đến ĐT615. Ngoài ra, tại xóm Bầu Tâu, thôn Tú Hội (xã Tam Thành) bị cô lập do nước dâng.

Hiện nay, chính quyền các xã đã giăng giây cảnh báo, phân công lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại những đoạn đường có nước băng qua,

Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Xuân Chính cho biết, sáng nay 23.10, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng, phương tiện đến những vùng ngập lụt, sẵn sàng công tác cứu trợ, sơ tán dân đến nơi an toàn. Qua rà soát có gần 300 hộ dân thuộc diện phải di dời.

"Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, các địa phương vận động nhân di dời xen ghép tại chỗ, hoặc đến các nhà cao tầng gần nhất. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo cho các xã Tam Lãnh, Tam Lộc khẩn trương rà soát thực hiện phương án di dời các hộ dân sống ven sườn đồi núi, nguy cơ sạt lở đất" - ông Chính nói.