Nước lũ dâng cao, cấm lưu thông trên tuyến Vĩnh Điện - Hội An

(QNO) - Tại TP.Hội An, mức lũ đạt đỉnh trong sáng nay 11.10 và vượt mức báo động III khoảng 0,2m. Phòng GD-ĐT TP.Hội An đã cho học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học trong hôm nay để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường gần cầu Cẩm Kim bị ngập sâu. Ảnh: Q.T

Mực lũ vượt báo động III khiến nhiều khu vực ở xã Cẩm Kim, các phường Thanh Hà, Cẩm Phô, phường Cẩm Nam… bị ngập sâu từ 0,5 - 1m, trong đó một số khu vực thấp trũng ở xã Cẩm Kim ngập đến hơn 1m.

Tại phố cổ Hội An, việc di chuyển ở nhiều tuyến đường phải thực hiện bằng ghe. Ảnh: Q.T

Trong khu vực phố cổ Hội An, nước sông Hoài dâng cũng gây ngập nhiều tuyến đường khiến việc di chuyển phải thực hiện bằng ghe. Các chợ Hội An, chợ Bà Lê, chợ cá Thanh Hà bị ngập toàn bộ hoặc một phần khiến việc giao thương gặp nhiều khó khăn.

Tuyến ĐT608 từ Vĩnh Điện đi Hội An cũng bị ngập sâu. Ảnh: Q.T

Lực lượng chức năng tiến hành rào chắn tại ngã ba Lai Nghi (khu vực giáp ranh TP.Hội An với thị xã Điện Bàn) để cấm phương tiện đi vào tuyến ĐT608. Ảnh: Q.T

Tuyến đường ĐT608 từ Vĩnh Điện đi Hội An nhiều đoạn ngập sâu hơn 0,5m, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp rào chắn, cảnh báo không cho phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến này từ tối qua đến nay.