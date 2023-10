Nước rút chậm, chợ Tam Kỳ tạm đóng cửa, nhiều nơi của huyện Phú Ninh còn ngập sâu

(QNO) - Sáng nay 16/10, lượng mưa đã giảm nhưng quanh khu vực chợ Tam Kỳ nước vẫn rút chậm, chợ tạm thời đóng cửa, tiểu thương chưa thể kinh doanh, buôn bán. Trong khi đó, nhiều tuyến đường nông thôn ở huyện Phú Ninh còn ngập sâu trong nước nên người và phương tiện chưa thể lưu thông.

Nhiều tuyến đường vào chợ Tam Kỳ còn ngập sâu trong nước. Ảnh: N.Q

Theo ghi nhận, xung quanh chợ Tam Kỳ, mực nước tại tuyến đường Phan Đình Phùng, Lương Đình Thự, Trần Cao Vân… còn ngập sâu trong nước. Mực nước tại các tuyến đường này sâu khoảng 0,3m, nhiều ki ốt buôn bán đóng cửa.

Tiểu thương tạm thời đóng cửa các ki ốt. Ảnh: N.Q

Lực lượng chức năng của thành phố đã giăng dây cảnh báo ở các tuyến đường ngập lụt quanh chợ để người và phương tiện tạm thời không qua lại. Để buôn bán, kinh doanh tạm, tiểu thương đã đưa hàng hóa lên dọc tuyến đường Bạch Đằng.

Tiểu thương đưa hàng hoá lên đường Bạch Đằng buôn bán. Ảnh: N.Q

Ông Đỗ Vạn Tuấn – tiểu thương buôn bán ở chợ Tam Kỳ cho biết, rút kinh nghiệm sau những đợt lụt mấy năm trước, gia đình ông luôn theo dõi diễn biến của thời tiết qua các kênh thông tin đại chúng và khuyến cáo của chính quyền địa phương để có phương án di dời hàng hoá lên cao tránh hư hỏng.

“Tối qua trời tạnh mưa, nhưng nước rút khá chậm, tôi nghĩ để kinh doanh trở lại bình thường ít nhất phải qua ngày 17/10” – ông Tuấn nói.

Nhiều diện tích rau màu của người dân ở Phú Ninh bị thiệt hại. Ảnh: N.Q

Còn tại huyện Phú Ninh, dọc một số tuyến đường nông thôn thuộc các xã Tam An, Tam Đàn, Tam Thành vẫn còn ngập nước khá sâu. Nhiều diện tích rau màu của người dân bị ngập úng, thiệt hại nặng nề.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Tam An chưa thể lưu thông. Ảnh: N.Q

Người dân thôn An Thọ (xã Tam An) cho biết, sáng nay nước lũ đã rút hơn nhiều so với ngày hôm qua 15/10, song mực nước vẫn còn khá cao. Nhiều gia đình chưa thể đưa đồ đạt xuống thấp vì sợ còn những đợt mưa lớn trong những ngày tới.