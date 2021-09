Quản lý, giám sát công nhân Rieker cách ly tại nhà

(QNO) - Hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH Giày Rieker Việt Nam (KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn) đã tạm nghỉ việc về nhà cách ly phòng chống dịch Covid-19. Đây cũng là số lao động tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh do liên quan đến các trường hợp F0 làm việc cùng công ty.

Công ty TNHH Giày Rieker trở thành điểm dịch mới ở Điện Bàn

Tính đến 14 giờ chiều nay 11.9, tổng số ca dương tính Covid-19 liên quan đến Công ty TNHH Giày Rieker Việt Nam (Công ty Rieker) là 12 người. Từ ngày 8.9, khi xuất hiện ca dương tính Covid-19 liên quan đến công ty, có khoảng 11.000 công nhân đang làm việc.

Phần lớn công nhân Công ty TNHH Giày Rieker Việt Nam sinh sống tại Điện Bàn, nhất là các vùng giáp ranh KCN Điện Nam - Điện Ngọc. Riêng tại phường Điện An, ước tính có khoảng 500 công nhân đang làm việc tại Công ty Rieker.

Ông Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch UBND phường Điện An thông tin, do sáng nay công nhân mới trở về địa phương nên việc kiểm tra, khai báo y tế vẫn đang được triển khai, trên cơ sở số lượng thực tế địa phương sẽ có giải pháp quản lý cụ thể. Tuy nhiên, do những người này không phải diện F1, F2 nên nguy cơ không cao.

“Thật ra, họ cũng đã xét nghiệm âm tính hết rồi, bây giờ địa phương làm lại để đảm bảo chắc chắn, nên những người này phải đến trạm y tế khai báo để tiện theo dõi quản lý, đồng thời yêu cầu họ phải ở nhà và thực hiện nghiêm quy tắt 5K cũng như các biện pháp y tế khác” - ông Phước nói.

Đến hết ngày hôm qua 10.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC) phối hợp cùng Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn đã tổ chức xét nghiệm cho 2.949 công nhân tại 2 dây chuyền A và B của Công ty Rieker (trong đó xét nghiệm bằng phương pháp PCR 1.053 mẫu).

Dự kiến, sau khi tổng hợp xong danh sách từ các địa phương, ngày mai 12.9 Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn sẽ tổ chức cho trạm y tế các xã phường có công nhân làm việc tại Công ty Rieker xét nghiệm nhanh nhóm đối tượng này nhằm sàng lọc, phát hiện những người có nguy cơ.

"Doanh nghiệp nào không có phương án hoặc phương án không được duyệt thì phải cương quyết dừng sản xuất" Trong chuyến công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 và phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Duy Xuyên, TP.Hội An và thị xã Điện Bàn sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu lãnh đạo các địa phương, nhất là Điện Bàn phải quyết liệt dập dịch, xử lý dứt điểm ngay từ đầu bởi một khi dịch bệnh bùng phát mạnh như các tỉnh phía Nam thì với lực lượng y tế của địa phương sẽ không thể cáng đáng nổi. "Doanh nghiệp nào không có phương án hoặc phương án không được duyệt thì phải cương quyết dừng sản xuất. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không vì lợi ích kinh tế mà để bùng phát dịch trong công nhân, lây lan ra cộng đồng. Quảng Nam tạo mọi điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhưng đi kèm với đó là phải đáp ứng các điều kiện an toàn với dịch bệnh" - đồng chí Phan Việt Cường nói. Đồng chí Phan Việt Cường cũng lưu ý, Điện Bàn một khi áp dụng Chỉ thị 16 trở lại thì phải chăm lo chu đáo cho người dân, dứt khoát không được để xảy ra tình trạng thiếu đói trong nhân dân.

Việc khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc đang được các xã, phường Điện Bàn triển khai khẩn trương

Theo ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện An, việc giám sát công nhân Công ty Rieker cách ly tại nhà sẽ được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ. Các xã, phường có công nhân làm việc tại Công ty Rieker phải chỉ đạo các tổ cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, kể cả kiểm tra đột xuất. Trường hợp phát hiện công nhân không tuân thủ sẽ được đưa đi cách ly tập trung nhằm đảm bảo việc tầm soát và kiểm soát dịch diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.