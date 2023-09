Quảng Nam xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

(QNO) - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh - ông Phan Đức Tiễn cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 1 - 4/9), trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người và bị thương 1 người.

Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tuần tra kiểm soát dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay. Ảnh: C.T

Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông gồm Bắc Trà My (1 vụ, 1 người chết), Đại Lộc (1 vụ, 1 người chết), Quế Sơn (1 vụ, 1 người chết) và TP.Hội An (1 vụ, 1 người bị thương). Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 4 vụ, tăng 3 người chết, tăng 1 người bị thương.

Ông Phan Đức Tiễn cho biết thêm, thực hiện công tác tuyên truyền, Ban ATGT tỉnh đã treo hơn 100 băng rôn tuyên truyền ATGT trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, nơi tập trung đông người; cấp phát tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền cho ban ATGT các địa phương.

Ban ATGT tỉnh còn tổ chức trực báo cáo tình hình trật tự ATGT, công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời các thông tin, phản ánh về tình hình giao thông trong thời gian nghỉ lễ.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tổ chức 8 lượt tuyên truyền lưu động bằng ô tô, phát loa tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự ATGT. Phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về giao thông cho lái xe, người tham gia giao thông trên tuyến.

Thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai 179 ca với 655 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và phát hiện, lập biên bản 473 trường hợp vi phạm ATGT; ra quyết định xử phạt 119 trường hợp với số tiền 232,9 triệu đồng, tạm giữ 170 phương tiện vi phạm (6 ô tô và 164 mô tô), tước 85 giấy phép lái xe.