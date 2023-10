Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

(QNO) - Chiều nay 26/10, các Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh gồm Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Hồ Song Ân đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Quang cảnh tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: C.T

Chỉ đạo quyết liệt

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh - ông Phan Đức Tiễn cho biết, 9 tháng qua, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022 và ban hành kế hoạch Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký ban hành Chỉ thị số 06 triển khai đồng bộ, toàn diện và quyết liệt các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT). UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh cũng có nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai, đôn đốc thực hiện đảm bảo trật tự ATGT.

Cảnh sát giao thông kiểm soát ATGT trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: C.T

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được Ban ATGT tỉnh, các ngành chức năng, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai sâu rộng.

Công tác quản lý hoạt động vận tải; kiểm soát, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được tăng cường. Các ngành chức năng đã vào cuộc thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 24.216 trường hợp với số tiền phạt 58,4 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh lập biên bản 787 trường hợp, xử phạt hơn hơn 504 triệu đồng. Thanh tra Sở GTVT lập biên bản vi phạm 338 trường hợp, phạt hơn 2,152 tỷ đồng.

Tai nạn tăng 3 tiêu chí

Với nhiều giải pháp quyết liệt như vậy, nhưng 9 tháng của năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 157 vụ TNGT, làm chết 116 người và bị thương 109 người (so với cùng kỳ năm 2022, tăng 41 vụ, tăng 14 người chết). Trong đó, ngoài 1 vụ tai nạn đường sắt làm 1 người chết, cả 156 vụ tai nạn còn lại đều xảy ra trên đường bộ, làm chết 115 người và bị thương 109 người.

Đáng chú ý, riêng quý I, trên địa bàn Quảng Nam đã xảy ra 4 vụ TNGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 19 người chết, 25 người bị thương.

Đại diện Sở GTVT phát biểu về khó khăn trong quản lý phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh: C.T

Qua phân tích cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ TNGT là do vi phạm quy định an toàn khi chuyển hướng, đi không đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe khi sử dụng rượu bia, chất kích thích, người đi bộ sang đường sai quy định, vượt xe sai, vi phạm tốc độ tốc độ...

Không có vùng cấm

Ông Văn Anh Tuấn đề nghị các địa phương chú trọng quản lý hành lang ATGT, xóa lối đi tự mở qua đường sắt, làm vịnh trước trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Ảnh: C.T

Ông Văn Anh Tuấn chia sẻ, TNGT gia tăng cả 3 tiêu chí là điều đáng buồn. Chính vì vậy, các đại biểu dự hội nghị phải xác định nguyên nhân do đâu; giải pháp nào để kiểm chế, giảm thiểu bền vững. Các ngành, các địa phương có kinh nhiệm gì áp dụng trong thực tế, sáng tạo khi thực hiện thì chia sẻ để cùng triển khai đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm TNGT.

Đại tá Hồ Song Ân cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dự án lắp đặt camera giám sát ATGT với kinh phí khoảng 130 tỷ đồng được triển khai trong thời gian tới sẽ giúp kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm kịp thời, chính xác và giảm áp lực cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Đại tá Hồ Song Ân khẳng định sẽ không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm ATGT. Ảnh: C.T

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container đến hết tháng 11/2023.

Ngành chức năng sẽ thành lập các tổ công tác về hỗ trợ cho cảnh sát giao thông các địa phương, nhất là địa bàn trọng điểm trong kiểm soát, xử lý nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác.

Theo ông Văn Anh Tuấn, bên cạnh ý thức kém của người tham gia giao thông, ở đâu đó, sự chỉ đạo của người có trách nhiệm tại địa phương còn chưa sâu sát, thiếu quyết liệt. Chính vì vậy, các cấp, các ngành, nhất là Ban ATGT các địa phương cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới và chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 23.

Tổ liên ngành đường thủy nội địa cấp tỉnh năm 2023 kiểm tra phương tiện chở khách. Ảnh: C.T

Ngày hôm nay 26/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 7279 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong bảo đảm ATGT. Ông Văn Anh Tuấn đề nghị các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc.

Các địa phương chú ý tăng cường chỉ đạo bảo vệ hành lang ATGT; chú trọng đảm bảo an toàn đường thủy nội địa; theo dõi thông báo nguy cơ sạt lở để thông tin cho người dân nắm bắt, chú ý khi di chuyển trên đường.

Ban ATGT tỉnh đề nghị Sở GD-ĐT tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị liên quan triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh, sinh viên hiệu quả, thiết thực. Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục, trường học ký cam kết không vi phạm pháp luật ATGT và phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cam kết...