Sự cố tàu chở dầu trôi dạt vào vùng biển Cù Lao Chàm: Khẩn trương ứng phó, bảo vệ môi trường

(QNO) - Chiều nay 4/12, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về phương án xử lý sự cố, bảo vệ môi trường do tàu King Rich trôi dạt vào vùng biển Nam Cù Lao Chàm.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: T.C

Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cho hay khoảng 10 giờ 30 ngày 1/12, tàu King Rich trôi dạt vào bờ biển phía đông nam đảo Cù Lao Chàm. Đến 11 giờ 5 phút cùng ngày, tàu mắc cạn tại khu vực bãi Dứa, thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp (Hội An). Khu vực này vách đá cao, tàu đâm vào đá vỡ mũi tàu và mắc cạn. Đến 15 giờ 30 phút ngày 1/12, tàu bị sóng đánh, trôi dạt về phía tây nam đảo Cù Lao Chàm (khu vực bãi Nầng, thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp).

Cơ quan chức năng đã quây phao chống tràn dầu quanh tàu King Rich

Chiều 1/12, UBND tỉnh đã tổ chức họp và giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung, UBND TP.Hội An và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ tàu đảm bảo an toàn, tránh để chìm đắm, hư hỏng và lập phương án ứng phó, tránh để xảy ra sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực biển Cù Lao Chàm.

Đồng thời nghiên cứu phương án lai dắt tàu ra khỏi vị trí bị mắc cạn để tiếp tục xử lý, sớm thông tin tìm chủ sở hữu tàu; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, xử lý đối với những vấn để thuộc thẩm quyền.

Tàu King Rich bị trôi dạt vào biển Cù Lao Chàm.

“Lúc 16 giờ 30 phút ngày 1/12, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp với Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tiếp cận và thả 1 neo của tàu King Rich. Sau khi thả neo, tàu King Rich được cố định tại chỗ, không bị trôi. Đồn Biên phòng tiếp tục gia cố neo cột tàu bằng dây thừng cứu hộ để đảm bảo an toàn cho tàu. Qua kiểm tra sơ bộ tàu, boong tàu, cabin, các khoang tàu được khóa chặt.

Hiện tại Đồn Biên phòng phối hợp với Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức 2 tổ công tác sử dụng 1 tàu gỗ, 1 ca nô để canh gác, theo dõi nắm tình hình, bảo vệ tàu 24/24 giờ và không cho người dân tiếp cận tàu King Rich” - Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thông tin.

Do thời tiết xấu, đến hôm nay 4/12, các lực lượng mới tiếp cận hiện trường khảo sát tàu và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử cán bộ, chiến sĩ mang theo trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu (phao quây, máy bơm hút, bể chứa....) có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức quây phao chống tràn dầu, trực tại khu vực tàu King Rich đang neo đậu để sẵn sàng ứng phó.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thông tin về vụ việc.

“Qua báo cáo sơ bộ, tàu King Rich chuyên dùng chở dầu, không chở hóa chất. Hiện tại, trên tàu các hầm hàng có tất cả 22 két không có dầu; trong khoang máy có tất cả 8 két dầu (6 két F.O, 2 két D.O) dùng để chạy máy của tàu. Mũi tàu hỏng, tuy nhiên tàu chưa có hiện tưởng rò rỉ dầu, trang thiết bị trên tàu không hoạt động” - Đại tá Trần Tiến Hiền nói.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Đại lý Hàng hải Sài Gòn cung cấp thông tin tàu King Rich có quốc tịch Sierra Leone, chiều dài 132m, chiều rộng 21m thuộc sở hữu Công ty TNHH KINDOM trụ sở đăng ký tại quận Nam (Đài Nam, Đài Loan).

Tàu King Rich không có hàng hóa, khởi hành từ cảng Kaohsiung Đài Loan, khi đang hành trình đến vùng biển Philippines thì gặp thời tiết xấu, trục chân vịt tàu bị gãy. Toàn bộ 16 thuyền viên của tàu được một tàu gần đó cứu nạn, sau đó bàn giao cho cảnh sát biển Philippines.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ yêu cầu phải tính toán kỹ lưỡng để ứng phó và tạo điều kiện cho chủ tàu lai dắt tàu ra khỏi khu vực.

Ngày 3/12, Đại lý Hàng hải Đà Nẵng thông báo được sự ủy thác của chủ tàu giải quyết các vấn đề liên quan đến tàu.

Tại cuộc họp, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đề nghị Đại lý Hàng hải Đà Nẵng cung cấp toàn bộ thông tin chứng thực liên quan. Đồng thời đề nghị Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) xây dựng phương án xử lý nguy cơ ô nhiễm môi trường từ tàu King Rich nếu có sự cố xảy ra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng phối hợp với Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức canh gác, theo dõi nắm tỉnh hình, bảo vệ tàu 24/24 giờ cho đến khi tàu rời khỏi khu vực quản lý.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh trong việc sẵn sàng ứng phó sự cố liên quan trường hợp tàu King Rich. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ yêu cầu phải tính toán chặt chẽ để không xảy ra sự cố, nhất là sự cố trong khu vực bảo tồn Cù Lao Chàm.

[VIDEO] - Tàu King Rich trôi dạt vào vùng biển Cù Lao Chàm:

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, đây là phương tiện đang hoạt động bình thường, nhưng khi gặp sự cố tai nạn, thủy thủ rời tàu là đúng quy định của Luật Hàng hải. Do đó khi tàu trôi dạt vào địa phận nước ta, phải tạo điều kiện thuận lợi cho chủ tàu làm công việc lai kéo, nhận lại tài sản.

Quan điểm hiện nay là đại diện chủ tàu (đã được ủy thác) phải làm việc với cơ quan kiểm định, đăng kiểm (do đơn vị thuê từ TP.Hồ Chí Minh) để đánh giá, chứng minh tính an toàn trong khi lai kéo trong điều kiện sóng gió cho phép, xây dựng kế hoạch thuê tàu lai dắt và cung cấp hồ sơ pháp lý cho UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

"Các cơ quan chức năng của tỉnh, Trung ương phải phối hợp chặt chẽ, có phương án tốt nhất, thuận lợi nhất cho chủ tàu. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giao Bộ Chỉ huy giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Sở TN-MT, Cảng vụ hàng hải, chủ tàu và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp thống nhất phương án, báo cáo lãnh đạo tỉnh” - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.