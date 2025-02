Du lịch 2.400 khách tàu biển cập cảng Tiên Sa trải nghiệm Đà Nẵng - Hội An (QNO) - Ngày 24/2, Đà Nẵng đón 2.400 du khách quốc tế cập cảng Tiên Sa trên hành trình từ Quảng Châu, Trung Quốc bằng tàu Adora Cruise - thương hiệu tàu biển lớn nhất của Trung Quốc.

Tàu Adora Cruise chở 2.400 khách quốc tế cập cảng Tiên Sa vào ngày 24/2. Ảnh: Sở Du lịch Đà Nẵng

Sau khi cập cảng Tiên Sa, du khách tham gia trải nghiệm 3 chương trình tour khám phá Đà Nẵng trong ngày gồm: City tour Đà Nẵng, khám phá Sun World Bana Hills - city Đà Nẵng và Hội An - city Đà Nẵng.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, cùng với các chính sách thu hút và phát triển khách du lịch công vụ MICE, chính sách thí điểm thu hút khách du lịch cưới trong năm 2025, ngành du lịch thành phố đã và đang đẩy mạnh các giải pháp thu hút và phục vụ khách du lịch tàu biển nhằm khai thác hiệu quả nguồn khách từ phân khúc thị trường này.

Sau khi cập cảng Tiên Sa, du khách tham gia trải nghiệm 3 chương trình tour khám phá tại TP.Đà Nẵng và TP.Hội An. Ảnh: Sở Du lịch Đà Nẵng

Năm 2024, Đà Nẵng đón 35 chuyến tàu với 42.500 khách, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2023. Theo dự báo của Cảng Đà Nẵng, số lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường biển năm 2025 sẽ tăng trưởng mạnh. Cảng Tiên Sa dự kiến đón 76 chuyến tàu (41 chuyến so với năm 2024) và lượng khách ước đạt hơn 70.000 lượt, dự kiến tăng 64% so với năm 2024.