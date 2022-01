Tai nạn giao thông toàn quốc giảm sâu cả 3 tiêu chí

(QNO) - Sáng nay 6.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: C.T

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, năm 2021 toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với năm 2020, TNGT giảm 3.496 vụ (giảm 23,3%), giảm 1.068 người chết (giảm 15,5%) và giảm 3.143 người bị thương (giảm 28,1%). Tuy nhiên, còn 4 tỉnh có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ.

Năm 2021, địa bàn Quảng Nam xảy ra 171 vụ TNGT, làm chết 118 người, bị thương 124 người, thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, đường bộ xảy ra 170 vụ, làm chết 117 người, bị thương 124 người; vụ còn lại là tai nạn đường sắt. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 24 vụ (giảm 12,3%), giảm 26 người chết (giảm 18,1%), giảm 13 người bị thương (giảm 9,5%).

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, TNGT cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí nêu trên có nhiều nguyên nhân. Về khách quan, trong năm 2021, đặc biệt là từ giữa tháng 6 đến nay, việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại nhiều địa phương dẫn tới số lượng phương tiện và người tham gia giao thông giảm rất sâu so với cùng kỳ năm 2020. Về chủ quan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương đã có sự chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình trật tự ATGT và cấp độ phòng chống dịch.

Cùng với đó, công an và các lực lượng chức năng khác đã kết hợp hiệu quả giữa tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT với kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Ngành giao thông vận tải quan tâm đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn, tổ chức “luồng xanh” vận tải thuận lợi. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT được đẩy mạnh. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì phòng chống dịch, cứu chữa bệnh nhân Covid-19, ngành y tế còn làm tốt cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân TNGT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của công tác bảo đảm trật tự ATGT. Đơn cử, mức độ giảm TNGT chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông. Vi phạm quy định pháp luật về ATGT đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ còn xảy ra tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa tại một số địa phương. Vi phạm tải trọng xe diễn biến phức tạp.

Về kế hoạch năm 2022, Ủy ban ATGT quốc gia chọn chủ đề Năm ATGT là “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Mục tiêu đặt ra là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; hằng năm giảm TNGT từ 5 - 10% cả về số vụ, số người chết và bị thương; khắc phục ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, tại các đầu mối giao thông trọng điểm, các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh; không để xảy ra lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu phải chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn quốc, từ trung ương đến địa phương. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, người lao động từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo trật tự ATGT.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Điển hình là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45 ngày 1.2.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm ATGT. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật, năng lực cứu hộ, cứu nạn. Tái cơ cấu vận tải; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn…