Tam Kỳ: Ra mắt thêm 2 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy

Hiệu quả mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy

HOÀNG ĐẠO | 10/03/2023 - 10:01

(QNO) - Trước tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Nam Trà My đang khảo sát để nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”.