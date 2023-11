Tân Thạnh không còn hộ nghèo

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo cùng với ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, đến nay phường Tân Thạnh là địa phương duy nhất của TP.Tam Kỳ không còn hộ nghèo.

Mặt trận phường hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ thoát nghèo. Ảnh: QS

Hộ bà Huỳnh Thị Can ở khối phố Đoan Trai là hộ thoát cận nghèo cuối cùng của phường Tân Thạnh trong năm 2022. Bà Can là người già neo đơn lại thường đau ốm nên gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, địa phương đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh, Hội LHPN phường cũng đã hỗ trợ con vật nuôi làm phương tiện sinh kế đã phần nào giúp bà Can có cuộc sống ổn định.

Nhận thấy căn nhà của bà Can đã xuống cấp, đầu năm 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã trích nguồn Quỹ vì người nghèo của phường 10 triệu đồng, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường hỗ trợ 27 triệu đồng để giúp bà Can sửa chữa lại căn nhà. Qua đó, phần nào giúp cho bà Can yên tâm hơn trong mùa mưa bão năm nay.

Bà Can chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của địa phương về mọi mặt nên cuộc sống của tôi đã ổn định. Vì vậy tôi đã đăng ký thoát cận nghèo và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để vươn lên phát triển kinh tế gia đình”.

Nếu như năm 2015, phường Tân Thạnh có 63 hộ nghèo, 111 hộ cận nghèo thì đến năm 2020, địa phương không còn hộ nghèo và đến hết năm 2022 đã không còn hộ cận nghèo. Để công tác giảm nghèo thật sự đi vào chiều sâu và huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến khối phố, địa phương triển khai nhiều giải pháp phù hợp.

Trong đó, Mặt trận phường đã phối hợp với các hội đoàn thể để khảo sát nắm bắt tình hình số hộ thoát nghèo, cận nghèo trong những năm qua, xem xét các trường hợp có nguy cơ tái nghèo để có phương thức hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn phường hỗ trợ xây dựng Quỹ vì người nghèo.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ vì người nghèo của phường đã vận động được hơn 50 triệu đồng. Qua đó, đã hỗ trợ sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết cho hộ thoát cận nghèo với số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 6 đối tượng khó khăn, ốm đau với tổng kinh phí 5,5 triệu đồng.

Để làm tốt công tác giảm nghèo, nghị quyết của Đảng bộ phường đưa ra những định hướng vừa cụ thể vừa sát thực. Trên cơ sở đó, địa phương tổ chức triển khai đến từng khu dân cư cũng như các tổ chức đoàn thể…

Ngoài nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, địa phương đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn để giúp các hộ vươn lên có cuộc sống ổn định, chống tái nghèo. Qua đó, đã tạo nên động lực và phát huy được tinh thần tương thân, tương ái của toàn thể nhân dân.

Ông Phan Văn Ngọc – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thạnh cho biết: “Địa phương đã phân công cho mỗi hội, đoàn thể tham gia giúp đỡ 1 trường hợp hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức như trao phương tiện sinh kế, sửa chữa nhà. Đặc biệt, đối với những hộ nghèo, cận nghèo là người già, hộ nghèo đơn thân thì chúng tôi kêu gọi hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, trao tặng số tiết kiệm để đảm bảo mức sống tối thiểu cho các họ. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác giảm nghèo trên địa bàn đã về đích theo kế hoạch đề ra”.