Tặng quà trung thu cho trẻ khuyết tật ở Phú Ninh

(QNO) - Sáng nay 23/9, Đoàn cơ sở An ninh nhân dân Công an tỉnh phối hợp Tập đoàn Karma (TP.Hội An) tặng quà trẻ em khuyết tật tại Cơ sở phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật huyện Phú Ninh.

Trẻ em thích thú với màn biểu diễn múa lân vui nhộn. Ảnh: N.Q

Đoàn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, múa lân, trò chơi dân gian và tặng 60 suất quà trung thu gồm tiền, bánh kẹo, sữa... cho thiếu nhi; đồng thời nấu gần 100 suất ăn dành tặng đội ngũ nhân viên, trẻ em khuyết tật và phụ huynh. Đây là lần thứ hai Tập đoàn Karma và Đoàn cơ sở An ninh nhân dân Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình ý nghĩa như thế này.

Trưởng nhóm “I love children” (Tập đoàn Karma) tặng quà thiếu nhi. Ảnh: N.Q

Cơ sở phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật huyện Phú Ninh thành lập năm 2010 và đang nuôi dạy miễn phí hơn 50 trẻ em bị bại não, khiếm thính.