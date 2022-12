Tập trung thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội

Còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc nhiệm vụ năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tập trung thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an sinh xã hội đã được giao.

Công tác tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Ảnh: D.L

Còn nhiều khó khăn

Hết tháng 11/2022, toàn tỉnh có 214.303 người tham gia chế độ bảo hiểm xã hội (đạt 89,67% so với kế hoạch), bảo hiểm thất nghiệp 178.796 người (đạt 94,42% so với kế hoạch), bảo hiểm y tế là 1.448.799 người (đạt 98,25% so với kế hoạch giao).

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Quảng Nam cho biết: “BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm phát triển số người tham gia bảo hiểm bằng nhiều hình thức.

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh được kiện toàn, thường xuyên giao ban, chỉ đạo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện đều còn thấp so với chỉ tiêu đặt ra, nhưng ngành BHXH sẽ phấn đấu thực hiện bằng nhiều giải pháp”.

Theo ông Danh, những khó khăn mà ngành BHXH đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở nhiều phần công việc. Hiện nay, vẫn còn những lỗi phần mềm liên quan đến chương trình TST để giải quyết chế độ cho người lao động, nên công tác gộp sổ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chưa xử lý được, hay khi giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn cho người tham gia chưa đủ cơ sở để xác định tên bệnh.

Ngoài ra, việc lấy dữ liệu từ phần mềm quản lý chính sách sang phần mềm kế toán tập trung vẫn chưa được hoàn thiện. Để đảm bảo việc chi trả được kịp thời và đúng quy trình chi trả, BHXH phải chi các chế độ BHXH một lần kèm hàng tháng qua ATM bằng việc nhập liệu thủ công, dẫn đến tốn nhiều thời gian.

Ông Danh nói: “Đặc biệt, năm 2022, khi nâng chuẩn nghèo nông thôn nâng lên mức 1,5 triệu đồng/tháng dẫn đến số tiền người tham gia BHXH, BHYT phải nộp tăng lên nên số người dừng tham gia BHXH tự nguyện cao.

Ở Quảng Nam, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 41 ngày 8/12/2021 hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh là 5% cho đối tượng khác, 10% đối với đối tượng nghèo, cận nghèo, trong giai đoạn 2022 - 2025. Dù vậy vẫn chưa phát triển được số người tham gia BHXH tự nguyện như mong muốn.

BHXH tỉnh luôn đổi mới trong cách thức tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tuy nhiên số lượng người tham gia BHXH tự nguyện những tháng đầu năm 2022 vẫn giảm hơn so với năm trước. Do hầu hết người tham gia BHXH tự nguyện hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thu nhập thấp và không ổn định, bị tác động lớn từ thời tiết, dịch bệnh”.

Nước rút về đích

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm, trong tháng 12/2022, ngoài những nhiệm vụ, công tác thường xuyên thì BHXH tỉnh phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp.

BHXH tỉnh đã đôn đốc các đơn vị trực thuộc rà soát lại các chỉ tiêu, khối lượng công việc trên tất cả các mặt công tác và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua đã được phát động nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

BHXH tỉnh sẽ thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Các phòng nghiệp vụ sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý cơ sở dữ liệu, rút ngắn thời gian kiểm tra trực tiếp, kết hợp giữa thanh tra trực tiếp với điện tử nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra.

Theo ông Danh, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng nên sẽ tiếp tục được thực hiện. Việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua truyền thanh cơ sở, các nền tảng công nghệ số như Zalo, Fanpage Facebook, YouTube được đẩy mạnh nhằm vận động tuyên truyền người dân tích cực tham gia.

Tháng 12 cũng sẽ là tháng giao điểm giữa năm cũ và năm mới, nên việc rà soát, phân loại gia hạn thẻ BHYT sẽ được tập trung thực hiện kịp thời, đảm bảo người tham gia có thẻ liên tục, đảm bảo công tác khám chữa bệnh của người tham gia đầy đủ, đúng quy định.

Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão” đã được BHXH phân bổ, BHXH tỉnh sẽ trực tiếp trao tặng hoặc giao đến các địa phương trao tặng.

Đối với việc phát triển người tham gia chính sách BHXH, BHYT, ngành BHXH sẽ phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị khách hàng, trong đó ưu tiên phát triển BHYT hộ gia đình. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ người dân luôn được chú trọng và sẽ tiếp tục cải thiện ở mức cao hơn.

Các đơn vị sử dụng lao động sẽ được hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ tham gia BHXH, BHYT và giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị, người lao động, giảm thời gian đi lại, chờ đợi trong giao dịch với cơ quan BHXH.