Thực hiện quyết liệt đảm bảo an toàn giao thông năm 2022

(QNO) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng nay 17.1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: C.T

Tai nạn giao thông giảm sâu 3 tiêu chí

Báo cáo tại điểm cầu UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Văn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban ATGT tỉnh cho biết, năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 118 người, bị thương 124 người, thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Trong đó, đường bộ xảy ra 170 vụ, làm chết 117 người, bị thương 124 người, hư hỏng 57 ô tô và 185 mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 2 tỷ đồng; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. TNGT đường thủy nội địa không xảy ra; so với cùng kỳ năm 2020 giảm 2 vụ (giảm 100%), giảm 11 người chết (giảm 100%).

Như vậy, TNGT năm 2021 giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Công tác chỉ đạo bảo đảm trật tự ATGT được triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, UBND tỉnh; hoạt động chống dịch Covid-19 được tiến hành quyết liệt, hiệu quả cao ở các địa phương.

{Video} - Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh:

Your browser does not support the video tag.

Cơ quan thông tin truyền thông phản ánh kịp thời các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường tuyên truyền pháp luật có liên quan. Quản lý vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông được chỉ đạo quyết liệt; các sai phạm trong hoạt động vận tải, vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông được xử lý kịp thời đã tạo niềm tin và đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho nhân dân.

Tuy nhiên, do lực lượng của 2 ngành công an và giao thông vận tải còn mỏng và phải thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nên một số hành vi vi phạm chưa được phát hiện và xử lý triệt để. Công tác tuyên truyền chưa được triển khai mạnh mẽ do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt vẫn xảy ra; tình trạng cơi nới thành, thùng xe và chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép, chạy quá tốc độ, chở hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, làm rơi vãi vật liệu xây dựng trong quá trình di chuyển trên các tuyến đường bộ còn diễn biến phức tạp.

Triển khai quyết liệt các giải pháp

Tại hội nghị, các địa phương và các ngành, đơn vị liên quan đã nêu lên một số kết quả đảm bảo trật tự ATGT, khó khăn vướng mắc và kiến nghị để tháo gỡ trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Ban ATGT TP.Tam Kỳ nêu hiệu quả hoạt động của hệ thống camera giám sát ATGT trên địa bàn và phản ánh tồn tại, bất cập mất ATGT trong mạng lưới giao thông đô thị Tam Kỳ, giải pháp khắc phục. Ban ATGT huyện Đại Lộc báo cáo về tình hình hoạt động của xe cơi nới kích thước thành, thùng, xe chở hàng quá tải và đề xuất phương án tuần tra, xử lý…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Ban ATGT tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2022 theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia với chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thành viên và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động giao thông vận tải, vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo, sát hạch lái xe. Lập phương án tổ chức giao thông các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn như ĐT603, ĐT603B, ĐT609, ĐT609B, ĐT611.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao tặng Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc năm 2021. Ảnh: C.T

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, công an các địa phương ra quân, duy trì thường xuyên việc kiểm tra, kiểm soát và tập trung xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe có hành vi vi phạm pháp luật về ATGT và các quy định khác có liên quan như: cơi nới thành, thùng xe và chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, làm rơi vãi vật liệu xây dựng trong quá trình di chuyển trên các tuyến đường, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, bảo vệ hành lang ATGT đường sắt.

Các ngành giáo dục, y tế, quân sự tỉnh, đơn vị đường sắt, các đơn vị khác có liên quan cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thực hiện những giải pháp đột phá đảm bảo trật tự ATGT. Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức phù hợp; phát huy hiệu quả truyền thanh cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền tới khu dân cư.

Các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm; xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Thường xuyên xử lý chuyên đề thay đổi thiết kế thành, thành thùng xe, chở quá tải trọng; vi phạm nồng độ cồn; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ATGT. Có kế hoạch phối hợp các ngành liên quan, UBND cấp xã khảo sát “điểm đen”, điểm tiềm ẩn về TNGT để khắc phục, xóa bỏ; lắp đặt đầy đủ biển báo.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch lắp đặt thiết bị cảm ứng để báo hiệu từ xa nhằm cảnh báo điểm giao cắt nguy hiểm, “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn mà chủ động phòng tránh…