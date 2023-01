Tiên Phước, Tam Kỳ, Phú Ninh dẫn đầu công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Hạng nhất (từ 80 đến 100 điểm) thuộc về 3 địa phương: Tiên Phước (86 điểm), Tam Kỳ (83,5 điểm), Phú Ninh (83,4). Hạng nhì (từ 60 đến dưới 80 điểm) thuộc về 13 địa phương: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phước Sơn, Quế Sơn, Hội An, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn, Núi Thành; huyện Nam Giang, Nam Trà My xếp hạng 3 (dưới 60 điểm).

Theo bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 3046 ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh), bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng gồm các lĩnh vực: chỉ đạo, điều hành công tác quản lý ATTP; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về ATTP và ý thức chấp hành pháp luật về ATTP; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP; tăng cường năng lực công tác quản lý ATTP; xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; xác nhận sản phẩm an toàn.