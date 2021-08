Tiếp sức chống dịch

Dù hoạt động kinh doanh đang bị ảnh hưởng khá nặng nề do dịch bệnh, các doanh nghiệp tại Hội An bằng nhiều cách vẫn đang tích cực đồng hành với cơ quan chức năng và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Một doanh nghiệp vận chuyển dụng cụ sinh hoạt đến hỗ trợ người dân thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: Q.T

Những ngày qua, Hội An tiếp tục đón nhận lượng lớn người về từ các vùng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. Chia sẻ với sự khó khăn của người dân phải thực hiện cách ly tập trung, Viettel chi nhánh Hội An đã tặng hàng chục sim điện thoại cho người dân, giúp họ liên lạc và vào mạng internet miễn phí trong vòng 30 ngày.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng vừa tặng 92 sim điện thoại với khuyến mãi tương tự cho Trung tâm Y tế thành phố, trạm y tế xã phường. Điều này rất hữu ích cho công tác liên lạc truy vết bởi mỗi nhân viên y tế có khi phải thực hiện hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày.

Khách sạn Santa Sea Villa Hội An vừa trao hàng trăm bánh xà phòng rửa tay, bàn chải đánh răng loại dùng cho khách sạn đến các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố để sẻ chia phần nào chi phí sinh hoạt.

Ông Lê Quốc Việt - Giám đốc khách sạn Santa Sea Villa Hội An cho hay, người dân trong các khu cách ly cần được giúp nhiều thứ nên chúng tôi hỗ trợ được chừng nào hay chừng đó. Nếu thời gian tới khu cách ly có nhu cầu thêm thì chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đồng hành.

Theo một cách khác, ông Nguyễn Trí Minh - Giám đốc Công ty vận tải Minh Travel vẫn miệt mài vận chuyển các trường hợp liên quan đến dịch bệnh. Ông Minh trắng đêm chở F1 đi cách ly tập trung, rồi lại lên đường đến các bệnh viện đón bệnh nhân F0 đã điều trị khỏi trở về với gia đình họ; có lúc cùng cộng sự nấu tặng hàng trăm suất ăn, thức uống cho người cách ly, nhân viên y tế.

Từ ngày 18.7 đến nay, khoảng 20 cơ sở lưu trú được phép hoạt động đón người cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh (chủ yếu ở Hội An) cũng đã đón hơn 1.200 người về từ các tỉnh, thành phía nam với giá ưu đãi đến 30 - 50%. Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ hàng tấn nông sản, nhu yếu phẩm đến người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ở Hội An và TP.Hồ Chí Minh.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An chia sẻ, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ nhưng một số doanh nghiệp vẫn chắt chiu khoản tiền còn lại đóng góp cho thành phố trong việc ủng hộ quỹ vắc xin, mua trang thiết bị phòng chống dịch, vật tư y tế và nấu suất ăn tặng người dân trong khu cách ly cũng như các lực lượng tuyến đầu chống dịch.