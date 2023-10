Tìm kiếm một người Hàn Quốc mất tích khi tắm biển

(QNO) - Trưa nay 23/10, Thiếu tá Văn Thanh Lộc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) cho biết, đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng địa phương và người dân tìm kiếm một người quốc tịch Hàn Quốc mất tích khi tắm biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tìm kiếm người mất tích. Ảnh: B.P

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 22/10, anh Lim Ji Hoon và anh Park Hyun Jin (cùng 24 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tắm biển tại bãi tắm An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, anh Lim Ji Hoon lên bờ thì phát hiện anh Park Hyun Jin bị đuối nước và mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã cử 2 lượt tổ/24 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển.

Hiện thời tiết xấu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.