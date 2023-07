Tỉnh đề nghị TP.Hội An báo cáo chi tiết quá trình thực hiện dự án khu dân cư Phước Hải

(QNO) - Sáng nay 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023. Ảnh: A.Đ

66 hộ khu dân cư Phước Hải chưa được cấp sổ đỏ

Tại buổi tiếp, đại diện 66 hộ gia đình tại khu dân cư Phước Hải (phường Cửa Đại, TP.Hội An) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 66 hộ dân.

Các hộ dân cho biết, từ khi 66 hộ được bốc thăm, các bên liên quan niêm yết giá đất vào tháng 9/2018 và người dân được hướng dẫn cấp phép xây dựng nhà trên đất vào tháng 7/2020 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ tại dự án khu dân cư Phước Hải.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có Thông báo kết luận số 193 ngày 1/3/2023, đề nghị UBND TP.Hội An tổ chức họp dân để thảo luận, thống nhất các nội dung trước khi cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình.



Đại diện các hộ dân khu dân cư Phước Hải (phường Cửa Đại, TP.Hội An) tham gia buổi tiếp công dân. Ảnh: A.Đ

Tại Thông báo kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.Hội An tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cấp sổ đỏ cho 66 hộ dân tại dự án khu dân cư Phước Hải.

Tuy nhiên, theo UBND TP.Hội An, nếu không giải quyết được vấn đề giá giao đất thì UBND thành phố không thể thực hiện việc cấp sổ đỏ cho 66 hộ.

Sau khi nghe ý kiến của UBND TP.Hội An và Sở TN-MT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị UBND TP.Hội An báo cáo chi tiết quá trình thực hiện dự án khu dân cư Phước Hải.

Sở TN-MT khẩn trương báo cáo UBND tỉnh về giá giao đất, thực hiện theo Nghị quyết 73 ngày 6/5/2023 của Chính phủ. Trên cơ sở đó ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP.Hội An rà soát, quyết định giá đất phù hợp quy định, hài hòa quyền lợi.

Đại diện UBND TP.Hội An phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: A.Đ

Ông Nguyễn Hồng Quang cũng mong các hộ dân dự án khu dân cư Phước Hải chia sẻ; đồng thời cho biết chính quyền sẽ cố gắng nghiên cứu phương án phù hợp để sớm cấp sổ đỏ cho người dân.

Người mua đất của Bách Đạt An tiếp tục kiến nghị

Cách đây 2 ngày (18/7), tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đã tiếp, trả lời người dân mua đất nền các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sáng nay tại buổi tiếp công dân của UBND tỉnh, người dân mua đất dự án của Bách Đạt An vẫn tiếp tục đến đăng ký được tiếp công dân để kiến nghị các vấn đề liên quan.

Khách hàng mua đất dự án An Cư 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: A.Đ

Cụ thể, khách hàng mua đất dự án An Cư 1 tại thị xã Điện Bàn do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, cho biết đã đóng đủ tiền cho công ty từ quý I năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ.

Người dân cho biết, ngày 30/5/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 339 về việc cấp sổ đỏ cho dự án và hiện tại 13 block đất ở đã có sổ, thế nhưng Công ty Bách Đạt An không chịu tách sổ cho dân.

Cũng liên quan Công ty Bách Đạt An, các công dân đại diện người mua đất dự án Bách Đạt 1 (Eco) đề xuất UBND tỉnh tiếp tục gia hạn tiến độ cho dự án Bách Đạt 1 để 2 công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng và ra sổ cho người mua đất; tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Nhất Nam thay thế Công ty Bách Đạt An nộp các khoản tiền còn vướng về giải phóng mặt bằng của dự án Bách Đạt 1…

Liên quan đến các kiến nghị của người dân mua đất của Công ty Bách Đạt An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhắc lại ý kiến chỉ đạo, trả lời của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại buổi tiếp công dân vừa qua là tỉnh sẽ “xây dựng nhiều phương án xử lý”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trả lời các kiến nghị của công dân. Ảnh: A.Đ

Ông Nguyễn Hồng Quang cho biết tỉnh rất quan tâm đến việc giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến Công ty Bách Đạt An. Trong đó đã trực tiếp đôn đốc, ra sổ đỏ cho 13 block thuộc dự án An Cư 1; đưa dự án vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Quang cũng cho biết, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ báo cáo chính thức cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với từng nhóm dự án của Công ty Bách Đạt An, từ đó phân tích các yếu tố liên quan đến doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ, xử lý dứt điểm từng vấn đề. Tinh thần của tỉnh là vẫn mong dự án hoàn thành để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Bà Trần Thị Cả kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: A.Đ