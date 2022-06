Tọa đàm phụ nữ với an toàn thực phẩm

(QNO) - Sáng nay 2.6, tại Đại Lộc, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp Sở NN&PTNT, Hội LHPN huyện Đại Lộc tổ chức tọa đàm “Phụ nữ với công tác an toàn thực phẩm”.

Tọa đàm “Phụ nữ với công tác an toàn thực phẩm”. Ảnh: H.LIÊN

Cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt là các chủ thể OCOP, đại diện tổ hợp tác, hợp tác xã đã đối thoại với ngành chức năng về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cách thức đăng ký chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và các nội dung liên quan. Nhiều ý kiến được Sở NN&PTNT, Hội LHPN tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam và Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc giải đáp cụ thể.

Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ bên lề tọa đàm. Ảnh: H.LIÊN

Tọa đàm thuộc khuôn khổ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Theo đó, hướng tới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về ý thức tiêu dùng xanh, cách thức nhận biết và sử dụng thực phẩm an toàn.