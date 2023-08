Trả lời ý kiến cử tri về khắc phục sạt lở bờ biển, kè sông

(QNO) - Theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri theo thẩm quyền.

Sạt lở bờ biển Cửa Lở ở xã Tam Hải, Núi Thành (ảnh chụp vào tháng 3/2023). Ảnh: PHƯỚC HIẾU

* Về ý kiến cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương có giải pháp khắc phục tác động do sạt lở tại bờ biển Cửa Lở (thôn Bình Trung, xã Tam Hải, Núi Thành) gây ảnh hưởng tài sản và đe dọa tính mạng của người dân.

Trả lời:

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5971/UBND-KTN ngày 13/9/2022 xem xét hỗ trợ nguồn lực thực hiện Đề án phòng tránh thiên tai bền vững vùng núi, ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT.

Đồng thời, trong Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đã đề xuất danh mục công trình kè bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải để ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025, với chiều dài khoảng 2km, kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng.

Đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án nói trên.

* Ý kiến cử tri về bố trí kinh phí kè chống xói lở ven sông Ly Ly và sông Bà Rén đoạn qua thôn An Lạc, xã Duy Thành (Duy Xuyên) để người dân yên tâm sinh sống. Hiện nay do tác động của biến đổi khí hậu, cứ mỗi năm sạt lở, xâm lấn vào sát nhà dân 3-5m.

Trả lời:

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7539/UBND-KTN ngày 25/10/2021 đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 5971/UBND-KTN ngày 13/9/2022 xem xét hỗ trợ nguồn lực thực hiện Đề án phòng tránh thiên tai bền vững vùng núi, ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTN. Trong đó, có danh mục công trình kè chống sạt lở sông Ly Ly với chiều dài cần gia cố khoảng 1km, kinh phí dự kiến 70 tỷ đồng.

Đồng thời, trong Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đã đề xuất danh mục công trình kè chống sạt lở sông Ly Ly để ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2023- 2025.

* Ý kiến cử tri về xem xét ưu tiên đầu tư kinh phí kè bờ biển phía nam sông Cửa Đại dài khoảng 1,1km, đoạn từ cuối bờ kè thôn An Lương đến thôn Trung Phường, xã Duy Hải (Duy Xuyên).

Trả lời:

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5971/UBND-KTN ngày 13/9/2022 xem xét hỗ trợ nguồn lực thực hiện Đề án phòng tránh thiên tai bền vững vùng núi, ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT.

Đồng thời, trong Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đã đề xuất danh mục công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn An Lương đến thôn Trung Phường để ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025, với chiều dài khoảng 2km, kinh phí dự kiến 250 tỷ đồng.

* Ý kiến cử tri về tuyến đê 4617 dọc sông Trường Giang thuộc địa phận xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) được UBND tỉnh đầu tư xây dựng năm 2001, đến nay đã hơn 22 năm. Hiện tuyến đê này đã xuống cấp, một số đoạn hư hỏng nặng, có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão, gây nhiễm mặn đến 400ha đất sản xuất lúa, cây cối hoa màu, nguy cơ đe doạ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa tuyến đê trên.

Trả lời:

Thực hiện Chỉ thị số 1148/CT-BNN-ĐĐ ngày 1/3/2023 của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1623/UBND-KTN ngày 22/3/2023 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023 để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.

Sở NN&PTNTđã ban hành Báo cáo số 164/BC-SNN&PTNT ngày 31/5/2023 đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2023. Theo đó, đề xuất Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai quan tâm báo cáo Bộ NN&PTNT tiếp tục bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện các tuyến đê trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tuyến đê xung yếu quan trọng; trong đó, có danh mục công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đê xã Duy Nghĩa (tuyến đê 4617 dọc sông Trường Giang). Đề nghị UBND huyện Duy Xuyên tổ chức, khảo sát đánh giá hiện trạng hư hỏng và có phương án sửa chữa ổn định tuyến đê, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực sạt lở bờ biển thôn Bình Trung (xã Tam Hải, Núi Thành), thôn An Lương đến thôn Trung Phường (xã Duy Hải, Duy Xuyên), sạt lở bờ sông tại khu vực thôn An Lạc (xã Duy Thành, Duy Xuyên), tuyến đê 4617 dọc sông Trường Giang, đề nghị UBND huyện Núi Thành và Duy Xuyên quan tâm thực hiện các nội dung:

Trước mắt, chỉ đạo địa phương liên quan tăng cường công tác theo dõi và thực hiện cắm biển cảnh báo ở những vị trí có sạt lở, nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh; chủ động thực hiện các biện pháp xử lý tạm để hạn chế sạt lở tiếp tục xảy ra theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 7/9/2020 về ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1798/UBND-KTN ngày 29/3/2023. Theo đó, tổ chức kiểm tra, rà soát, phân loại, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ sạt lở, cấp độ xung yếu tại các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn đảm bảo theo Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 4/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ.