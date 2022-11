Trao "cần câu" hỗ trợ sinh kế

Gần 600 triệu đồng là tổng số tiền mà Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn và các hội, đoàn thể, ban ngành liên quan trao tặng, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn thị xã nhằm tạo sinh kế giúp người dân vươn lên trong cuộc sống.

“Trao cần câu, không trao con cá”, là quan điểm hỗ trợ thoát nghèo bền vững của Mặt trận các cấp ở thị xã Điện Bàn. Ảnh: VĨNH LỘC

Thiết thực

Bà Nguyễn Thị Như Hiệp - khối phố Bằng An Trung, phường Điện An không kìm được xúc động khi nhận được chiếc xe máy trị giá 19,5 triệu đồng từ đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn. Đây là hoạt động thuộc chương trình trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững diễn ra tuần qua.

Gia cảnh bà Hiệp thuộc diện khó khăn khi chồng mất sớm, con trai bị tai nạn mất khả năng lao động, người con còn lại đang học đại học cũng đau ốm thường xuyên. Bà Hiệp làm nghề bán bánh chưng ở chợ Cẩm Lệ, do không có xe máy nên việc đi lại buôn bán khó khăn. “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, từ đây tôi đỡ phải lo phương tiện đi lại làm ăn” - bà Hiệp chia sẻ.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn phối hợp cùng các ban, ngành, hội đoàn thể đã trao tặng phương tiện làm ăn như xe máy, xe đạp, bò giống, tiền mặt sửa chữa nhà… cho 16 hộ nghèo và cận nghèo, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Phương - khối phố 5, phường Vĩnh Điện có cha bị bệnh tâm thần, mẹ bị ung thư máu, bản thân là mẹ đơn thân của 2 con nhỏ, sức khỏe yếu do bị hở van tim không làm được việc nặng phải đi bán vé số. Nhận được hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà, bà Phương không kìm được nước mắt khi có thêm động lực để phấn đấu vươn lên.

Với quan điểm “trao cần câu không trao con cá”, những năm qua, hoạt động chăm lo, hỗ trợ gia đình hộ nghèo, cận nghèo đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn và các cấp, ngành, hội, đoàn thể thị xã quan tâm thường xuyên.

Hàng năm, dựa trên cơ sở danh sách đăng ký thoát nghèo bền vững, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn đã thành lập các đoàn khảo sát thực tế đối với từng hộ nghèo và cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ thoát nghèo phù hợp.

Giữa tháng 8 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn đã chủ trì hiệp thương với các hội, đoàn thể và các ban, ngành liên quan tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với các hộ nghèo, cận nghèo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.

Sau hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thị xã đến các xã, phường đã phối hợp với các ban, ngành liên quan lên phương án hỗ trợ, huy động tổng số tiền gần 600 triệu đồng trao tặng, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Tạo động lực thoát nghèo

Tính đến hết năm 2021, Điện Bàn còn 551 hộ nghèo (tỷ lệ 0,9%) và 662 hộ cận nghèo (tỷ lệ 1,06%). Thời gian qua hầu hết xã, phường trên địa bàn đều quan tâm đến công tác giảm nghèo.

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện An cho biết, mỗi năm địa phương đã kêu gọi, vận động hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ người nghèo. Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện An vận động chùa Phong Quang (khối phố Phong Nhị, phường Điện An) hỗ trợ bà Phạm Thị Phượng (khối phố Ngọc Tam, phường Điện An) 110 triệu đồng để xây nhà. Bà Phượng là mẹ đơn thân, bán vé số để mưu sinh.

Dịp này, bà Phượng còn được hỗ trợ xe đạp để thuận tiện trong việc đi lại. Điện An hiện có 58 hộ nghèo (bao gồm 51 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội) và 84 hộ cận nghèo, mỗi năm phường Điện An đặt mục tiêu giảm từ 2 - 3 hộ nghèo và cận nghèo, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản sẽ hết hộ nghèo trên địa bàn (7 hộ).

Theo bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn, hàng năm các cấp ngành, hội, đoàn thể từ thị xã đến xã, phường đều xây dựng kế hoạch vận động Quỹ vì người nghèo, tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cá nhân… tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh thoát nghèo bền vững.

Đơn cử, nếu năm 2020 có 125 hộ thoát nghèo, 179 hộ thoát cận nghèo thì năm 2021 số hộ đăng ký thoát nghèo và cận nghèo tiếp tục giảm lần lượt 15 hộ và 60 hộ. Đến cuối năm 2021 có 111/140 khu dân cư không còn hộ nghèo.

“Chính các hoạt động thiết thực nêu trên sẽ tạo động lực, đòn bẩy giúp các hộ nghèo từng bước phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Từ đó lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống cho những hộ nghèo, cận nghèo khác tự tin làm theo” - bà Hà nói.