Tuyên truyền an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí cho ngư dân

(QNO) - Sáng nay 12.9, tại Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp Công ty Đường ống Nam Côn Sơn, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức tuyên truyền an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển cho 100 ngư dân cùng 40 cán bộ chiến sĩ đại diện các Đồn Biên phòng tuyến biển và Hải đội 2 BĐBP Quảng Nam.

Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Đối tượng tuyên truyền gồm các thuyền trưởng và chủ tàu cá tại TP Hội An và huyện Duy Xuyên. Đây là những người ngày đêm bám biển, nắm rõ về vị trí tọa độ hàng hải và chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động của các tàu thuyền cũng như việc đảm bảo an toàn cho các công trình dầu khí tại các vùng ngư trường truyền thống trong quá trình đánh bắt thủy hải sản.

Tại buổi tuyên truyền, BĐBP tỉnh và Tổng Công ty dầu khí Việt Nam đã giới thiệu về các vùng biển đảo của Việt Nam và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, thông tin về hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển, tầm quan trọng của hệ thống; các nguyên nhân gây mất an toàn đường ống dẫn khí và tác hại khôn lường nếu xảy ra sự cố; các quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; giới thiệu về vị trí, tọa độ hệ thống đường ống dẫn khí trên biển; tầm quan trọng của đường ống dẫn khí đối với đời sống người dân, các vấn đề về an ninh năng lượng...

Thông qua tuyên truyền, giúp ngư dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát hiện các dấu hiệu vi phạm hành lang an toàn an ninh dầu khí; từ đó kịp thời thông báo cho các ngành chức năng để có biện pháp xử lý, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng, góp phần phát triển kinh tế đất nước.