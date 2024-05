Chính quyền - đoàn thể Xã Tam Lộc (Phú Ninh) chọn xây dựng xã điểm về an toàn giao thông năm 2024 (QNO) - Sáng 8/5, tại xã Tam Lộc (Phú Ninh), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai nội dung xây dựng điểm, tuyên truyền An toàn giao thông đường bộ. Xã Tam Lộc được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chọn xây dựng xã điểm về an toàn giao thông năm 2024.

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an huyện Phú Ninh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ. Ảnh: Q.V

Hơn 150 đại biểu được đại diện Đội CSGTTT Công an huyện Phú Ninh thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh và huyện Phú Ninh thời gian qua.

Theo thống kê, năm 2023 toàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 253 vụ tại nạn giao thông, làm chết 158 người và bị thương 198 người; tăng 97 vụ, 22 người chết, 85 người bị thương so với cùng kỳ năm trước, hậu quả để lại nhiều hệ lụy cho bao gia đình và xã hội…

Ban công tác Mặt trận 5 thôn và các hộ gia đình trên địa bàn xã Tam Lộc đã ký cam kết xây dựng khu dân cư và gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Q.V

Phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; hậu quả, tác hại do hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và những hệ lụy mà gia đình và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông; một số hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT mà thanh thiếu niên thường vi phạm như: vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về độ tuổi điều khiển xe mô tô, gắn máy tham gia giao thông…

Tại hội nghị, đại diện Ban công tác Mặt trận 5 thôn và các hộ gia đình trên địa bàn xã Tam Lộc đã ký cam kết xây dựng khu dân cư và gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã trao 10 suất quà gồm tiền mặt và mũ bảo hiểm cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Lộc.