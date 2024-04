Xã hội Xã Tam Quang tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương (QNO) – Sáng nay 18/4, UBND xã Tam Quang (Núi Thành) tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và khánh thành công trình mộ tiền hiền.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được chính quyền và nhân dân xã Tam Quang tổ chức trang nghiêm. Ảnh: H.Đ

Tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có đại diện lãnh đạo xã Tam Quang, các đơn vị vũ trang, cơ quan đóng chân trên địa bàn xã và đông đảo nhân dân địa phương. Sau phần lễ cúng trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, lễ vật tri ân công đức, bày tỏ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các vị Vua Hùng đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Quang luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước; Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, nguyện gìn giữ truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn để chung tay xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Dâng hương tưởng nhớ công đức các vị vua Hùng. Ảnh: H.Đ

Cũng tại buổi lễ, Tam Quang khánh thành khu mộ các vị tiền hiền của xã. Theo sử sách ghi lại, vào thế kỷ thứ 16 vị Cao tiền hiền (gốc Nghệ An) là người đầu tiên khai phá lập ra các làng Trung An Đông (nay thuộc các thôn Xuân Trung, An Tây của xã Tam Quang). Và sau đó vị Nguyễn tiền hiền (gốc Thanh Hóa) lập ra các làng Trung Toàn, Xiêm Riêng, An Hải. Hai vị có công lao lớn trong việc khai khẩn vùng đất mới, được xem là “thủ khai thùy thống”.

Để ghi nhớ công đức của những người khai hoang lập làng, định hình nên xã Tam Quang ngày nay, người dân đã lập nhà thờ 2 vị tiền hiền. Và sau khi quy tập xong, nhân dân xã Tam Quang tổ chức lễ khánh thành khu mộ tiền hiền nhằm chăm nom, thờ cúng, gìn giữ chu đáo và tiện việc giáo dục lòng yêu nước, ghi nhớ công đức tổ tiên cho các thế hệ trẻ.