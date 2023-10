Hội An chú trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng

Từ đầu nhiệm kỳ XVIII đến nay, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đã góp phần xây dựng Đảng bộ Hội An trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Một lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng do Thành ủy Hội An tổ chức. Ảnh: M.LỆ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hội An Nguyễn Đức Chung cho biết, các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, chất lượng cũng được tăng lên.

Từ đầu nhiệm kỳ XVIII đến nay, từ Thành ủy đến cấp ủy đảng cơ sở đã kiểm tra 202 tổ chức đảng (tăng 9,8% so với cùng kỳ) và 894 đảng viên (tăng 44,2% so với cùng kỳ); giám sát chuyên đề 118 tổ chức đảng (tăng 31,1% so với cùng kỳ) và 388 đảng viên (tăng 5,4% so với cùng kỳ); thi hành kỷ luật đảng đối với 1 tổ chức đảng và 33 đảng viên vi phạm...

“Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở thực hiện đúng phương hướng, phương châm, trình tự, thủ tục theo quy định; kịp thời ren đe, giáo dục đảng viên sai phạm” - ông Chung cho biết.

Theo ông Lê Chơi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An, công tác giám sát trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp, phát huy tác dụng tốt trong việc nắm tình hình tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ Đảng được chú trọng đã góp phần xây dựng Đảng bộ Hội An trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn thành phố cần đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm.

“Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể ở các cấp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng...

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” - ông Chơi cho biết.