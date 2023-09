Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Ngày 5/9, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công an Quảng Nam. Ảnh: Q.H

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng cho 4 đồng chí gồm Thượng tá Nguyễn Quang Phước (SN 1966, sinh hoạt tại Chi bộ cơ sở Phòng An ninh điều tra); Thượng tá Nguyễn Hội (SN 1967, sinh hoạt tại Chi bộ cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy); Thượng tá Võ Văn Nghệ (SN 1964, sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở Trại tạm giam) và Thượng tá Nguyễn Văn Thắng (SN 1965, sinh hoạt tại Chi bộ cơ sở Thanh tra Công an tỉnh).

Chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng khẳng định đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tôn vinh đối với những đảng viên đã tận tụy, kiên trung, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, tiêu biểu cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy với vai trò là đảng viên, tiên phong, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.