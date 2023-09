Xây dựng Đảng tại vùng dân tộc thiểu số ở Bắc Trà My: Chú trọng chất lượng và tạo nguồn cán bộ

Huyện Bắc Trà My chú trọng chất lượng trong xây dựng Đảng ở vùng dân tộc thiểu số và thu được quả ngọt, có được đội ngũ cán bộ đảng viên cốt cán tin cậy ở địa bàn cơ sở.

Đảng viên mới được Đảng ủy xã Trà Tân kết nạp trong tháng 6/2023 là người dân tộc Ca Dong. Ảnh: V.B

Tạo nguồn cán bộ chất lượng

Huyện vùng cao Bắc Trà My có đến 28 thành phần dân tộc anh em sinh sống. Riêng, dân tộc thiểu số (DTTS) bản địa như Co, Ca Dong, Mơ Nông… có khoảng 27.000 người, tỷ lệ trên 56%, sinh sống đoàn kết tại 11/13 xã, thị trấn của huyện. Với đặc thù này, công tác cán bộ, xây dựng Đảng ở vùng DTTS luôn được Đảng bộ huyện Bắc Trà My thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp sát thực.

Thực tế gần đây, phát triển đảng viên tại vùng DTTS gặp khó khăn bởi lớp trẻ hay đi làm ăn xa, số ít thiếu nhiệt huyết, ít có động cơ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Trà My cho thấy, năm 2022, xã Trà Kót kết nạp đảng được 4/6 chỉ tiêu, xã Trà Bui được 8/15 chỉ tiêu, thị trấn Trà My được 3/7 chỉ tiêu…

Theo ông Phạm Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Trà Kót, xây dựng Đảng, trong đó có phát triển đảng viên mới là khâu quan trọng, được xem là mắt xích khởi đầu trong công tác cán bộ.

“Mỗi đảng viên mới khi được phát hiện, bồi dưỡng từ quần chúng ưu tú phải đảm bảo về bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, chuyên môn và nhiệt huyết… thì mới xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương” - ông Tuấn nói.

Không đặt nặng số lượng, chú trọng chuyên sâu, đảm bảo chất lượng trong phát triển đảng viên được các địa phương tuân thủ thực hiện chặt chẽ là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong lãnh đạo của Huyện ủy Bắc Trà My.

Trong số 325 đảng viên mới kết nạp của huyện Bắc Trà My từ đầu năm 2020 tới nay thì có 179 đảng viên là người DTTS. Tất cả đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng về trình độ văn hóa và chuyên môn tăng đáng kể.

Đến nay, số lượng đảng viên là người DTTS tại Bắc Trà My được nâng lên hơn 1.300 đồng chí, chiếm gần 50% tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện. Đồng thời, toàn bộ 46 thôn, tổ tại huyện Bắc Trà My đều có chi bộ Đảng, không có thôn, tổ “trắng” đảng viên, tổ chức Đảng. Đây là nền tảng quan trọng trong công tác cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.

Kỷ cương và quả ngọt

Theo ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My, công tác cán bộ và xây dựng Đảng tại địa phương được lãnh đạo thực hiện dân chủ, thực chất, sát thực và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Huyện ủy luôn có những chỉ đạo kịp thời, sâu sát ngay từ khâu phát hiện, bồi dưỡng đến phát triển Đảng. Tiếp đến là đào tạo, quy hoạch gắn liền với theo dõi, kiểm tra, đánh giá… thường xuyên để có những bước tiếp theo tùy thuộc vào độ “chín” về năng lực, cống hiến... của từng trường hợp cán bộ.

Đối với những trường hợp thiếu nhiệt huyết phấn đấu rèn luyện, vi phạm thì xử lý kiên quyết. Từ năm 2020 đến nay, qua rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư, tại Bắc Trà My đã khai trừ Đảng 11 người và cho ra khỏi Đảng 14 người do vi phạm nhiệm vụ của người đảng viên, bỏ sinh hoạt đảng.

Từ nền tảng lực lượng đảng viên, cán bộ chất lượng, công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí cán bộ người DTTS cấp huyện và cấp cơ sở ở Bắc Trà My được thực thi thuận lợi, chủ động, phù hợp với từng địa bàn, thời điểm và có sự kế thừa cũng như tầm nhìn trong tương lai.

Ba năm gần đây, ở Bắc Trà My có trên 220 lượt cán bộ DTTS được đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 10 trường hợp được tuyển dụng mới, 78 trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã; 44 trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu ra ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp.

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS hiện công tác ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện lên đến 428 người. Hầu hết đều có bản lĩnh vững vàng, phát huy được sở trường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đội ngũ này còn là phên dậu góp phần giữ vững an ninh, chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc trên toàn huyện.