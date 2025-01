Giao thông - Xây dựng Xử lý hư hỏng, đảm bảo giao thông trên quốc lộ 14D (QNO) - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam - ông Trần Ngọc Thanh cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản trả lời về việc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên quốc lộ (QL) 14D.

Quốc lộ 14D xuống cấp rất nặng. Ảnh: C.T

Ngày 16/1/2025, Sở GTVT Quảng Nam đã báo cáo tình hình hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến QL14D do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn xảy ra từ ngày 27/10/2024 đến 14/1/2025.

Cùng với đó, mật độ các phương tiện xe tải trọng lớn lưu thông gia tăng cao đã gây hư hỏng cục bộ mặt trên QL14D, khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn, mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các hư hỏng phát sinh chủ yếu dạng ổ gà do lớp móng và lớp mặt đường hiện hữu bị bong tróc với chiều sâu từ 0,2 - 0,4m.

Do vị trí quan trọng của QL14D (kết nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang), để bảo đảm an toàn giao thông và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, Bộ GTVT đã có Văn bản số 13033, ngày 29/11/2024 gửi Văn phòng Chính phủ kiến nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đầu tư dự án cải tạo nâng cấp QL14D, đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Việc sửa chữa bằng cấp phối đá dăm chỉ là giải pháp tạm thời. Ảnh: C.T

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án cải tạo nâng cấp QL14D, để có cơ sở triển khai thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hoạt động giao thông theo quy định, Sở GTVT Quảng Nam kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận quy mô, giải pháp bảo đảm giao thông tạm thời bằng cấp phối đá dăm san gạt tạo phẳng các vị trí ổ gà, sình lún với khối lượng xử lý khoảng 21.052m2.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất giải pháp bảo đảm giao thông tại các vị trí hư hỏng cục bộ móng, mặt đường như đề nghị và yêu cầu Sở GTVT Quảng Nam khẩn trương thực hiện.

Sở GTVT Quảng Nam chịu trách nhiệm rà soát khối lượng thiệt hại bảo đảm các vị trí xử lý không trùng với khối lượng thực hiện trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, khối lượng các dự án sửa chữa định kỳ đang thực hiện, hoặc đã thực hiện và đang trong thời gian bảo hành công trình.