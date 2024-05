Quốc phòng - An ninh Xử phạt doanh nghiệp 90 triệu đồng do vi phạm về phòng cháy chữa cháy (QNO) - Ngày 22/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho hay đã ban hành quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với một doanh nghiệp do vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Công ty Phú Tường bị xử phạt 90 triệu đồng do vi phạm quy định. Ảnh minh họa

Theo quyết định này, Công ty TNHH may Phú Tường có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Nông Sơn (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 90 triệu đồng.

Công ty TNHH may Phú Tường được xác định đã đưa hạng mục công trình nhà kho hoàn thành có diện tích 863m2 vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Ngoài phạt tiền với mức 90 triệu đồng, công ty này bị buộc thực hiện nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 40 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.